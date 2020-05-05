المؤتمرنت -

إعلان أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في صنعاء

اعلنت وزارة الصحة العامة والسكان اليوم الثلاثاء تسجيل أول حالة إصابة بفروس كورونا المستجد في العاصمة صنعاء ،

وقال وزير الصحة في حكومة الانقاذ الوطني د طه المتوكل في مؤتمر صحافي عصر اليوم :" نعلن اليوم عن اكتشاف أول حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا في العاصمة صنعاء لمهاجر صومالي".



واوضح وزير الصحة إلى أنه تم إكتشاف الحالة في أحد الفنادق بأمانة العاصمة يوم الأحد الماضي اثر بلاغ تلقته الوزارة، مشيرا إلى تحرك فرق التقصى الوبائي الى الفندق "حيث كان المصاب متوفيا"



واضاف: "تم أخذ عينة من المتوفي الصومالي الجنسية للفحص المخبري وأظهرت النتيجة أنه كان مصابا بفيروس كورونا المستجد".



وقال وزير الصحة :" قامت فرق التقصي الوبائي بالتحفظ على الجثمان وتم بعد ذلك تنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير للفندق الذي كان فيه وتم الحجر على المخالطين اللصيقين للحالة".



وفي وقت سابق أقرت اللجنة الوزارية لمكافحة الأوبئة تصورا خاصا بإنشاء وتجهيز المستشفى ميداني بسعة 3 آلاف سرير، والمتطلبات اللازمة لبدء التنفيذ بصورة عاجلة.



وأكدت اللجنة الوزارية لمكافحة الأوبئة على وزارة الداخلية وأمانة العاصمة والسلطات المحلية بالمحافظات العمل على منع التجمعات لأكثر من عشرين شخصا، وإخراج أسواق القات إلى خارج المدن أو إلى أماكن مفتوحة ومراعاة حضور الاشتراطات الصحية والوقائية لحماية مرتادي هذه الأسواق والبائعين.

