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المؤتمر نت - واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة واستهداف منازل المواطنين والأحياء السكنية، فيما شن الطيران ثماني غارات على محافظتي الجوف ومأرب

غارات على مأرب والجوف وخرق هدنة الحديدة

المؤتمرنت -
غارات على مأرب والجوف وخرق هدنة الحديدة
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة واستهداف منازل المواطنين والأحياء السكنية، فيما شن الطيران ثماني غارات على محافظتي الجوف ومأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان أطلقت صاروخين موجهين على منزل مواطن في شارع الخمسين بمدينة الحديدة واستهدفت بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة حارة الضبياني في منطقة 7 يوليو السكنية.

وأشار المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً لقوى العدوان استهدف مطار الحديدة الدولي، فيما استحدثت جرافتان عسكريتان تحصينات قتالية شرق مدينة الشباب في شارع الـ 90.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية مجزر بمحافظة مأرب، وست غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.








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