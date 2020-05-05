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أخبار
المؤتمر نت - الأرصاد ينبه سكان 11 محافظة يمنية

الأرصاد ينبه سكان 11 محافظة يمنية

المؤتمرنت -
الأرصاد ينبه سكان 11 محافظة يمنية
قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم، إنه يتوقع هطول المزيد من الأمطار المتفاوتة الشدة يكون بعضها غزير، وترافقها العواصف الرعدية خلال الـ 24 ساعة المقبلة على عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح المركز في نشرة تحذيرية أن الأمطار ستشمل أجزاء متفرقة من المحافظات الجبلية من صعدة شمالاً حتى لحج وتعز جنوباً مع احتمال امتدادها شرقاً إلى أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية لمحافظات الجوف مأرب، البيضاء، شبوة وحضرموت.

كما يتوقع أن تشمل الأمطار سواحل محافظات حجة، الحديدة ، تعز، لحج وصولاً إلى سواحل محافظتي عدن وأبين والمناطق الداخلية المحاذية لها.

المركز حذر وبشدة المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان، ونصح بعدم المجازفة في عبور الأودية أو التواجد فيها أو بالقرب منها حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

ودعا إلى عدم استخدام الهواتف النقالة وإطفاء كافة الأجهزة الكهربائية والاحتماء في أماكن آمنة أثناء العواصف الرعدية، كما نبه سائقي المركبات في الطرقات والمنحنيات الجبلية من الانهيارات الصخرية والطينية ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار أو الضباب والشابورة المائية.

وأشار المركز إلى أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت في ريمة وعمران 31 ملم، صعدة 23 ملم، إب 19.7 ملم، المعافر 9.7 ملم، ذمار 6.5 ملم، الكدن 6.4.

وذكر أن أمطاراً متفاوتة الشدة هطلت على العديد من المحافظات الجبلية والصحارى والهضاب الداخلية كانت بعضها غزيرة وخارج نطاق محطات الرصد الجوي خاصة في البيضاء، الجوف، مأرب، شبوة، الضالع، لحج، وحضرموت.








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