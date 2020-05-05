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المؤتمر نت - شرف يبعث رسالتين عاجلتين لمسؤولي الأمم المتحدة

شرف يبعث رسالتين عاجلتين لمسؤولي الأمم المتحدة

المؤتمرنت -
شرف يبعث رسالتين عاجلتين لمسؤولي الأمم المتحدة
استعرض وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، اليوم مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ليز غراندي، جهود حكومة الإنقاذ واستعداداتها لمواجهة فيروس كورونا.

وفي اللقاء سلم وزير الخارجية، غراندي رسالتين لكل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، تضمنتا قائم باحتياجات وزارة الصحة الملحة لمواجهة كرورنا وذلك في اطار استحقاق حصول الجمهورية اليمنية على احتياجاتها العاجلة التي طلبت الأمم المتحدة لها تمويلا طارئا تحت بند مكافحة هذا الوباء.

وحث الوزير شرف، مكاتب منظمات وبرامج ووكالات الأمم المتحدة العاملة باليمن على مضاعفة جهودها، وحث المانحين لتقديم المساعدات والاحتياجات الضرورية التي يحتاج إليها القطاع الصحي باليمن الذي يعاني من صعوبات كبيرة نتيجة ما تعرض له من قصف وتدمير منذ بداية العدوان.

من جانبها أشارت غراندي، إلى أن الأمم المتحدة وكافة مكاتبها تعمل بالتنسيق مع السلطات الوطنية في صنعاء لمواجهة جائحة كوفيد 19.








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