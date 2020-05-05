المؤتمرنت -

ابوراس يتلقى برقية شكر من أولاد الفقيد حمزة العطاس

تلقى الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية شكر جوابية من اولاد رجل الأعمال المرحوم حمزة محسن العطاس وذلك رداً على برقية العزاء التي بعثها اليهم في وفاة والدهم.. جاء فيها:



الوالد الشيخ/ صادق بن أمين ابوراس



رئيس المؤتمر الشعبي العام حفظكم الله



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



يسرني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن اخواني وكافة أفراد اسرتنا بمديرية ميدي محافظة حجة أن اتقدم إليكم بجزيل الشكر والامتنان والعرفان لكم ولقيادة المؤتمر الشعبي العام على تعزيتكم الصادقة ومواساتكم الحسنة ومشاطرتكم لأحزاننا وآلامنا في وفاة والدنا رجل الأعمال حمزة محسن العطاس رحمة الله تغشاه وأشرتم فيها إلى مناقب الفقيد وجهده الخيري وعطائه الإنساني وسعيه المتواصل لإصلاح ذات البين وخدمة الوطن والمؤتمر الشعبي العام.



والتي كان لها جميل الأثر في نفوسنا وزادتنا فخراً واعتزاز بكم وبقيادة المؤتمر الشعبي العام.



ونؤكد لكم بأننا سنمضي على نفس خطى والدنا رحمة الله تغشاه.



سائلين من المولى القدير أن يجازيكم عنا خير الجزاء وأن لا يريكم أي مكروه في عزيز وغالي عليكم..



دمتم ذخراً للوطن وللمؤتمر



وتقبلوا خالص تحياتنا وتقديرنا لكم،،،،





ابنكم/ طه حمزة محسن العطاس

