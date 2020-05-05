المؤتمرنت -

غدا الاربعاء.. إغلاق مؤقت لأحياء بأمانة العاصمة احترازا من كورونا

ناقش لقاء اليوم بأمانة العاصمة، الجوانب المتصلة بخطة اللجان المجتمعية المتضمنة الإغلاق التجريبي المؤقت، لعدد من أحياء وحارات مديريات الأمانة في إطار الاستعدادات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



وأوضح رئيس غرفة عمليات الطوارئ بالأمانة عبدالوهاب شرف الدين أن اللجان المجتمعية التي يتم تأهيلها ضمن البرنامج التدريبي لمواجهة كورونا ستعمل على التطبيق العملي لكيفية مواجهة كورونا في عشرة أحياء بمديريات الأمانة.



ولفت إلى أن اللجان المجتمعية ستعمل في عدد من مربعات الحارات التي تم تحديدها ضمن خطه تدريبية أقرتها غرفة عمليات الطوارئ لمعرفة مستوى جاهزية واستعداد اللجان المجتمعية.



وأشار إلى أن خطة الإغلاق التجريبي سيتم تطبيقها يوم غد الأربعاء لمدة 24 ساعة بمشاركة المجتمع والمكاتب التنفيذية المعنية.



وفي اللقاء الذي ضم مساعد مدير الأمن العميد عبدالعزيز القدسي ومدير مكتب الصحة بالأمانة الدكتور مطهر المروني ونائبه الدكتور أحمد شملان ومدراء المديريات والمشائخ والعقال, أكد وكيل قطاع شئون الأحياء بالأمانة الدكتور قناف المراني، أهمية تعزيز الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا.



وأشار إلى أن اللجان المجتمعية ستضطلع بدور مهم في تقديم الخدمات في الأحياء المغلقة وستتعرف عملياً على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة.



ودعا الدكتور المراني، المواطنين في الأحياء المستهدفة من الإغلاق التجريبي إلى التعاون بما يمكن اللجان المجتمعية من أداء مهامها على أكمل وجه.



فيما أستعرض مدير مرور أمانة العاصمة العقيد محمد حسين المنصور خطة شرطة المرور للمشاركة في تعزيز الانتشار الأمني الوقائي وعملية الإغلاق بالأمانة.



