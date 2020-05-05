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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ احمد ابو شوارب

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / أحمد محمد أبو شوارب والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع .



واشار رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى عدد من مناقب الفقيد الراحل وإسهاماته المجتمعية والخيرية وإصلاح ذات البين ، وأدواره الوطنية النضالية في المنعطفات التاريخية وتحقيق المكتسبات الوطنية ..



وفي البرقية التي بعثها إلى القيادي المؤتمري الشيخ/ حاشد أحمد أبو شوارب ، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، نائب رئيس دائرة الشباب والطلاب، وإخوانه، وكافة آل ابو شوارب، بمحافظة عمران، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، باسمه ونيابة عن كافة قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن أحر التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب ،



سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.





”إنا لله وإنآ إليه راجعون“

