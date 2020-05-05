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المؤتمر نت - طالب مدير عام المنظمات بأمانة العاصمة صنعاء حسن المسوري جميع المنظمات، الاستفادة من قواعد البيانات التي لديها وتحويلها الى حملات توعوية موسعة لمكافحة فيروس كورونا والوقاية منه

دعوة هامة للمنظمات بعد ظهور فيروس كورونا في صنعاء

المؤتمرنت - ابراهيم الحجاجي -
دعوة هامة للمنظمات بعد ظهور فيروس كورونا في صنعاء
طالب مدير عام المنظمات بأمانة العاصمة صنعاء حسن المسوري جميع المنظمات، الاستفادة من قواعد البيانات التي لديها وتحويلها الى حملات توعوية موسعة لمكافحة فيروس كورونا والوقاية منه.

وحذّر المسوري في حديث صحفي جميع المواطنين من اللامبالاة وأن يأخذو بالاجراءات الاحترازية والوقائية مأخذ الجد بعد تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا في العاصمة صنعاء بعد الاعلان عنها اليوم رسمياً من قبل وزارة الصحة العامة والسكان.

وقال المسوري إن على المنظمات أن تحول معظم انشطتها في التوعية المجتمعية لمكافحة فيروس كورونا والوقاية منه، وأن يكون جميع المواطنين عند مستوى الوعي وإدراك مخاطر هذا الوباء، وأن ينفذوا الاجراءات الاحترازية والوقائية والابتعاد عن التجمعات وأماكن الازدحام.








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