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المؤتمر نت - ينصح خبراء التغذية والصحة بتناول الأطفال والشباب بعض الوجبات الصحية التي تساعد في تعزيز مناعتهم لتجنب العدوى بفيروس كورونا

أثناء انتشار كورونا.. إليك نظاماً غذائياً لحماية أطفالك

المؤتمرنت -
أثناء انتشار كورونا.. إليك نظاماً غذائياً لحماية أطفالك
ينصح خبراء التغذية والصحة بتناول الأطفال والشباب بعض الوجبات الصحية التي تساعد في تعزيز مناعتهم لتجنب العدوى بفيروس كورونا، لأنه على الرغم من أن فئات الشباب والأطفال لا يعانون من أمراض كامنة أو مزمنة، ولكن يمكن أن يتعرضوا لمضاعفات كوفيد-19 إذا كان نظامهم المناعي يفتقر إلى آليات الدفاع والتحصين الكافية، وفقاً لما نشره موقع Boldsky.

ونظراً لأن الأطفال يحتاجون إلى الكثير من الطاقة ليظلوا نشيطين خلال النهار، لذا يجب عليهم تناول وجبات غذائية تعزز مستويات الطاقة وبالتبعية جهازهم المناعي، الذي يزدهر عن طريق تناول طعام صحي، بالإضافة إلى الحركة والنشاط مع الحفاظ على وقت نوم صحي.

وينصح خبراء التغذية الآباء بإطعام أطفالهم مزيداً من الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، والتي تتوافر فيما يلي:

1. البيض
هو خيار مناسب لإفطار صحي للغاية للأطفال لأنه غني بالبروتينات والفيتامينات - مما يساعد على تعزيز جهاز المناعة. ويقدم البيض الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الطفل، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تفيد الطفل إلى حد كبير.


2. الثوم
يحتوي الثوم على خصائص مضادة للفيروسات ومضاد للبكتيريا كما يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء داخل الجسم. ولكن يجب مراعاة أن الكميات الكبيرة من الثوم ربما لا تكون مناسبة للجهاز الهضمي للطفل.


3. الكركم
يحتوي الكركم على خصائص مضادة للالتهابات ومطهرة ومضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا والتي يمكن أن تفيد نظام المناعة لدى الأطفال. يمكن إضافة قليل من الكركم إلى كوب حليب قبل النوم للأطفال.


4. السبانخ
ينبغي تقديم وجبة السبانخ بطريقة شهية وجذابة لتشجيع الأطفال على تناول الكثير منها، لأنها غنية بفيتامين C والعديد من مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى بيتا كاروتين.

5. أوراق الحلبة
تعتبر أوراق الحلبة من أغنى مصادر حمض الفوليك والزنك، كما أنها مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على مقاومة العديد من الالتهابات.


6. الزبادي
تناول الزبادي يمكن أن يساعد في تقوية الجهاز الهضمي عند الأطفال، لأنه مليء بالبروبيوتيك (البكتيريا الجيدة) التي تساعد على تدمير البكتيريا السيئة في المعدة. كما يساعد تناول الحليب الرايب على تحسين جهاز المناعة لدى الأطفال.


7. البروكلي والقرنبيط
يجب دمج القرنبيط والبروكلي في الوجبات الغذائية للأطفال، كلما أمكن ذلك لأنهما يعتبران مصدرين غنيين بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تعزز جهاز المناعة، علاوة على توفير المغذيات الأساسية التي تسمى الكولين.


8. المكسرات
إن تناول الطفل حفنة من المكسرات والفواكه الجافة يوميًا يمكن أن يقوي جهاز المناعة وكذلك يحسن مهاراته المعرفية. ويأتي على رأس المكسرات المهمة للأطفال اللوز والكاجو والبندق والفستق والجوز.


9. سمك السلمون
يدعم سمك السلمون جهاز المناعة لدى الأطفال، بالإضافة إلى أن أحماض أوميغا-3 تساعد على نمو المخ وتعزيز قوة الإبصار.


10. بقوليات وفواكه
ويمكن أن تضاف إلى قائمة الوجبات الصحية للأطفال فواكه التوت والفراولة والبقوليات والعدس وحساء الدجاج.








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