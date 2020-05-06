المؤتمرنت -

لبوزة يعزي بوفاة أبو شوارب ومحمد عبدالحميد

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ أحمد محمد أبو شوارب، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني الصادق في خدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة.



وأعرب نائب رئيس المؤتمر عن تعازيه للقيادي المؤتمري الشيخ حاشد أحمد أبو شوارب، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، نائب رئيس دائرة الشباب والطلاب، وإخوانه، وكافة آل ابوشوارب في خارف بمحافظة عمران، بهذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه وقبيلته بالصبر والسلوان.



كما بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء مماثلة إلى عبد الحميد محمد عبد الحميد، وإلى رشاد عبد الحميد واخوانه، بوفاة والدهم الشيخ محمد عبد الحميد يسلم عضو قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة لحج، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني والتنظيمي.



وعبر نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة والحزن في هذا المصاب الجلل.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم كل أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون