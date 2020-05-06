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المؤتمر نت - بكافة المواطنين والأهالي الالتزام الكامل بذلك، والبقاء بالمنازل وعدم الخروج خلال فترة الحظر المؤقت والتعقيم للحارات

لمواجهة كورونا.. إغلاق عشر حارات بأمانة العاصمة

المؤتمرنت -
لمواجهة كورونا.. إغلاق عشر حارات بأمانة العاصمة
أصدر مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة اليوم تعميما إلى مدراء الأوقاف بمديريات الأمانة بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.

وجاء في التعميم أنه وفي ضوء توجيهات قيادة أمانة العاصمة، يتم التعميم والإبلاغ عن الحارات التي سيتم إغلاقها لمدة ٢٤ ساعة اعتبارا من فجر اليوم الأربعاء عبر مكبرات المساجد في مديريات الأمانة العشر.

وشدد التعميم على أئمة المساجد الالتزام بإبلاغ المواطنين بالإغلاق الاحترازي للمساجد في حارات الزراعة الجنوبي بمديرية التحرير والمذهب والحميدي بصنعاء القديمة وكلية الطيران بمديرية معين والقمة مديرية آزال والروني بمديرية الثورة والمجد الشمالية في الصافية والرحاب الشرقية بمديرية السبعين وعذبان بمديرية الوحدة، والمتاريب الغربية بمديرية شعوب، وغول القاضي الشرقية بمديرية بني الحارث، لمدة ٢٤ ساعة.

وبحسب وكالة سبأ، أهاب التعميم بكافة المواطنين والأهالي الالتزام الكامل بذلك، والبقاء بالمنازل وعدم الخروج خلال فترة الحظر المؤقت والتعقيم للحارات من قبل الفرق الميدانية بأمانة العاصمة.

ولفت إلى أن اللجان المجتمعية والفرق الميدانية من مختلف الجهات الرسمية المعنية ستكون متواجدة على مستوى المربعات لخدمة الأهالي خلال الفترة المحددة.








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