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المؤتمر نت - بلغت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال شهر إبريل الماضي، 2787 خرقاً

رصد وتوثيق 2787 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

المؤتمرنت -
رصد وتوثيق 2787 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
بلغت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال شهر إبريل الماضي، 2787 خرقاً.

وأوضحت إحصائية صادرة عن غرفة عمليات ضباط اﻹرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في الحديدة، أن خروقات قوى العدوان شملت ١٧ اعتداء على رقابة كيلو١٦ وسيتي ماكس والخامري.

وأشارت إلى أن الخروقات تضمنت تحليق ٢٩ طائرة حربية في أجواء منطقة الجبلية والمنظر وكيلو١٦ وشارعي صنعاء والخمسين ومدينة الدريهمي المحاصرة وحيس ومدينة الشعب والمراوعة والصليف، وكذا شن غارة جوية على مدينة المراوعة.

وسجلت الإحصائية خلال نفس الفترة، تحليق ٦٥ طائرة تجسسية في أجواء مدينة الجاح وحيس والفازة والدريهمي والشعب والصليف وجزيرة كمران وشارعي صنعاء والخمسين ومنطقتي كيلو١٦ والمنظر والجبلية.

وبحسب الإحصائية استحدثت قوى العدوان ٢٤ تحصين قتالي في شارع الخمسين ومنطقة كيلو١٦ ومدينة الدريهمي والفازة وحيس.. مبينة أن قوى العدوان ارتكبت ٧٥١ خرقاً بقصف مدفعي وصاروخي بعدد ثلاثة آلاف و٩٨٨ قذيفة وصاروخ وألف و٨٦٣ خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.








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