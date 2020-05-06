المؤتمرنت -

مركز الأرصاد يصدر تحذير جديد للمواطنين

حذر المركز الوطني للأرصاد بشدة المواطنين من تدفق السيول والانهيارات الصخرية والطينية وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والضباب والشابورة المائية خلال الـ24 ساعة القادمة.



وتوقع المركز في نشرة تحذيرية استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة ترافقها العواصف الرعدية أحياناً على أجزاء من متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية.



وأشار المركز إلى أن الأمطار ستكون أكثر غزارة على محافظات صعدة , حجة , المحويت , ريمة , عمران وسواحل محافظات حجة , الحديدة , تعز , لحج والمناطق المحاذية لها.



وذكر أن الأمطار قد تشمل أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الجوف , مأرب , شبوة , البيضاء .



ونصح المركز المواطنين في تلك المناطق بعدم المجازفة في عبور الأودية أو التواجد فيها أو قربها أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم.



ودعا المركز إلى الاحتماء في أماكن آمنة أثناء العواصف الرعدية وكذا عدم استخدام الهواتف النقالة وإطفاء كافة الأجهزة الكهربائية.