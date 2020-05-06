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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي عبدالحميد يسلم

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة عضو اللجنة الدائمة الشيخ محمد عبدالحميد يسلم عضو قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة لحج، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني والتنظيمي.



وأشاد ابوراس بمناقب الفقيد ودوره الوطني في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة وخدمته للمؤتمر كواحد من مؤسسيه وماتحلت به مسيرته التنظيمية من ولاء تنظيمي رائع مؤمنا بالمثل والقيم الميثاقية ومن امانه ونزاهه.



وعبر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن كافة قيادات وقواعد وكوادر المؤتمر عن بالغ حزنه وعظيم مواساته لنجل الفقيد عبدالحميد محمد عبدالحميد يسلم واخوانه وبقية افراد الاسرة، وكافة آل يسلم وجميع قيادات المؤتمر بمحافظة لحج، سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا اليه راجعون".