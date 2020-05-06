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المؤتمر نت - التحذير من الافطار على الماء المثلج في رمضان

التحذير من الافطار على الماء المثلج في رمضان

المؤتمرنت -
التحذير من الافطار على الماء المثلج في رمضان
العطش الشديد أثناء الصيام وارتفاع درجة حرارة الطقس، يدفعان بعض الأشخاص إلى الإفطار على المياه المثلجة والمشروبات الباردة، مع العلم أن هذه العادة تحمل بعض الأضرار الخطيرة على صحة الإنسان.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية والتخسيس، إن تناول الماء المثلج أو المشروبات الباردة على الريق في شهر رمضان يعتبر من العادات الخاطئة التي تهدد صحة الصائم ببعض الأضرار، ومنها:

1- عدم الشعور بالارتواء وزيادة الرغبة في شرب المزيد من السوائل.
2- شرب الماء البارد علي معدة فارغة يزيد من فرص الإصابة بالغثيان والقيء.
3- الشعور بالإرهاق، لأن حرارة المياه المنخفضة تدفع الجسم إلى استهلاك العناصر الغذائية المخزنة بداخله، للحصول على الطاقة اللازم لضبط درجة حرارته الداخلية، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب.
4- زيادة الوزن، لأن التعب الناتج عن تناول المياه المثلجة على الريق، يدفع البعض إلى تناول كميات كبيرة من الأطعمة عند الإفطار، ومع قلة الحركة، يكتسب الجسم وزنًا زائدًا، وقد يصل الأمر إلى حد الإصابة بالسمنة.
5- الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، بسبب انقباض الأوعية الدموية الموجودة بجدار المعدة بفعل حرارة المياه المنخفضة.
6- إصابة الغشاء المخاطي المبطن للحلق والبلعوم والحنجرة بالالتهابات، ما يؤدي إلى الإصابة بالاحتقان وصعوبة البلع وتراكم البلغم في الحلق.

وعليه، ينصح حلمي بعدم كسر الصيام على المشروبات الباردة، ولا سيما الماء المثلج، لتجنب الإصابة بالأضرار السابقة، مشددًا على ضرورة أن تكون حرارة مياه شرب تعادل درجة حرارة الغرفة.

ويشير خبير التغذية إلى أهمية الإفطار على التمر، باعتباره من الأطعمة المفيدة لصحة الصائم في شهر رمضان، إذ يمد الجسم بالطاقة والحيوية ويعوض نقص السكر بالدم، كما يعتبر من الوجبات الخفيفة التي تهيئ المعدة لاستقبال الأطعمة المقرر تناولها عند وجبة الإفطار، فضلًا عن محتواها العالي من الألياف التي تساعد على الشعور بالامتلاء، وبالتالي تقل كميات الاطعمة التي سيتم تناولها عند الإفطار.*وكالات








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