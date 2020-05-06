المؤتمرنت -

صنعاء تستعد لانتاج ملابس طبية وأسطوانات أوكسجين لمواجهة كورونا

ناقش اجتماع عقد ، اليوم الأربعاء، برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة، آليات التنسيق مع المصانع والمعامل لإنتاج ملابس طبية واسطوانات أوكسجين، في إطار جهود الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.



واستعرض الاجتماع استعدادات المصانع والمعامل لإنتاج الملابس والكمامات الطبية وأجهزة التنفس الصناعي واسطوانات الأوكسجين، وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة المواصفات.



وفي الاجتماع استعرض وزير الصناعة جهود الوزارة في ضمان استمرار العملية الإنتاجية في المصانع والمعامل المختلفة لتعزيز الأمن الغذائي والدوائي، والحفاظ على سلامة العاملين بالمصانع، وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وبين أنه سيتم خلال الأيام القادمة تشغيل خط إنتاج آلي في مصنع الغزل والنسيج ابتكره عدد من الشباب من الخامات المحلية، ما سيرفع من وتيرة إنتاج الكمامات الطبية في المصنع بشكل كبير، بحيث يصل الإنتاج إلى مائة ألف كمامة يومياً.. لافتا إلى أنه يجرى التنسيق مع الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لتصنيع أجهزة التنفس الصناعي، وإعادة إصلاح وتأهيل الأجهزة الموجودة في المستشفيات والمرافق الصحية وبخبرات يمنية من الشباب المبتكرين.



وأشار الوزير الدرة إلى أن الوزارة أعدت خطة طوارئ شاملة وتشكيل لجنة من وكلاء القطاعات المختلفة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ضمن مهام الوزارة والمؤسسات والهيئات والجهات التابعة لها ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات، تنفيذاً لتوجيهات الحكومة واللجنة العليا لمكافحة الأوبئة .



ودعا المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة ووزارة الصحة والتقيد بالإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة الجميع .. مبيناً أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختلفة لتوفير وانسياب المواد الغذائية والاستهلاكية.. مؤكدا أن المخزون الغذائي متوفر في البلاد .

وأشاد بدور المصانع والمعامل الإنتاجية في مضاعفة الجهود لتصنيع المواد الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة العالمية، من خلال تصنيع الملابس الطبية والكمامات والمواد المعقمة واسطوانات الاوكسجين، طبقا للمواصفات المطلوبة .



ونوه بالتعاون القائم بين وزارتي الصناعة والصحة في هذه الجوانب، ومنها تدشين خط إنتاجي لتصنيع مستحضرات التعقيم والتطهير بالشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية “يدكو”، وتصنيع الملابس والكمامات الطبية في مصنع الغزل والنسيج لتوفيرها للمستشفيات والمراكز الصحية، وكذا عمليات النزول الميداني المشترك مع الهيئة العليا للأدوية للرقابة على عملية البيع والتصنيع للمواد والمستلزمات الطبية والمنظفات والمعقمات والمواد المطهرة.



