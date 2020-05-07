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رئيس المؤتمر يعزي القيادي أحمد حاتم بوفاة نجله

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ أحمد بن أحمد حاتم عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، بوفاة نجله الشيخ عبدالدائم أحمد حاتم الذي وافاه الأجل وهو في قمة عطائه وريعان شبابه إثر حادث مروري مؤلم.



وأعرب رئيس المؤتمر الشعبي العام عن تعازيه ومواساته القلبية للقيادي المؤتمري الشيخ أحمد حاتم وبقية افراد اسرته، وكافة آل حاتم بمديرية ضوران آنس محافظة ذمار بهذا المصاب..



سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم كل أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون