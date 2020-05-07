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المؤتمر نت - دعا المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من

الأرصاد يدعو المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة

المؤتمرنت -
الأرصاد يدعو المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة
توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاضاً ملحوظاً في كمية الأمطار في أغلب محافظات الجمهورية يرافقها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على المناطق الصحراوية خلال الأيام المقبلة.

وقال المركز في نشرة تحذيرية إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية من محافظتي تعز ولحج جنوباً إلى صعدة شمالاً.

وأشار إلى أن الأمطار قد تمتد لتشمل أجزاء من السواحل الغربية مع انخفاض ملحوظ في كمية الأمطار على أغلب المناطق يرافقها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على أجزاء من المناطق الصحراوية والتي قد تصل إلى أكثر من 38 درجة مئوية.

ونصح المركز المواطنين في تلك المناطق بعدم المجازفة في عبور الأودية أو التواجد فيها أو قربها أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم.

ودعا المواطنين في المناطق الصحراوية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة العظمى وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الظهيرة.








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