الخميس, 07-مايو-2020 الساعة: 09:14 م - آخر تحديث: 09:10 م (10: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يوم‮ ‬الصمود‮ ‬وعام‮ ‬النصر
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
الدائمة‮ ‬الرئيسية‮.. ‬عام‮ ‬على‮ ‬الانتصار‮ ‬للقيم‮ ‬والمبادئ‮ ‬الميثاقية‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي‮
يحق‮ ‬للمؤتمريين‮ ‬الافتخار
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
عدن مأساة مدينة وجريمة عدوان واحتلال.. من المسؤول؟!
بقلم/ عبدالعزيز بن حبتور
البحث عن الذات
عبدالرحمن الشيبانى
كهرباء الحديدة.. النجاح يبدا من تنظيم الصفوف
عمار الاسودي
خمس‮ ‬سنوات‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬اليمني
الفريق‮/‬ جلال‮ ‬الرويشان
بعد‮ ‬خمس‮ ‬سنوات‮ ..‬لا‮ ‬حل‮ ‬إلا‮ ‬بإيقاف‮ ‬العدوان‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني
العطار .. في رحاب الخالدين
بقلم: عبيد بن ضبيع
أمام قيادتنا التنظيمية..!!
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 263 ألف شخص منذ ظهور الوباء للمرة الأولى في الصين

وفيات كورونا تقترب من 264 ألفا في العالم

المؤتمرنت -
وفيات كورونا تقترب من 264 ألفا في العالم
أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 263 ألف شخص منذ ظهور الوباء للمرة الأولى في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 11,00 ت غ الخميس.

وسجّلت 263792 وفاة على الأقل من أصل أكثر من 3.766.180 إصابة في 195 دولة ومنطقة، وهذا العدد لا يعكس إلا جزءاً من العدد الفعلي للمصابين، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفيات. وتعافى 1.179.700 شخص على الأقل.

وتسبب وباء كوفيد-19 بوفاة أكثر من 150 ألف شخص في أوروبا، نحو 75% منهم في المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، وفق تعداد أجرته فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الخميس الساعة 9,10 ت غ.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1284 إلى 166,091 إصابة. كما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد بواقع 123 إلى 7119.

قفزة قياسية في روسيا
وأعلنت روسيا اليوم الخميس عن 11231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في زيادة يومية قياسية رفعت إجمالي الحالات على مستوى البلاد إلى 177160.

وقال مركز إدارة أزمة كورونا، إن 88 شخصا توفوا خلال الليل ليصل بذلك عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 1625. كما سجلت موسكو، المنطقة الأكثر نكبة بالوباء في روسيا، زيادة قياسية في الإصابات بلغت 6703 حالات جديدة.

انخفاض الوفيات في إسبانيا
وذكرت وزارة الصحة الإسبانية أن العدد اليومي لحالات الوفاة بسبب فيروس كورونا تراجع اليوم الخميس، إذ سجلت السلطات الصحية 213 وفاة انخفاضا من 244 في اليوم السابق. وارتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 26070 من 25857 أمس الأربعاء، بينما زاد إجمالي الإصابات إلى 221447 من 220325 أمس.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء إذ سجلت أعلى حصيلة وفيات في العالم مع 73431 وفاة من أصل 1.228.609 إصابات. وأُعلن شفاء 189.910 أشخاص على الأقل.

والدولة الأكثر تضرراً من الوباء بعد الولايات المتحدة هي بريطانيا مع 30076 وفاة من أصل 201.101 إصابة. ووفق بيانات جمعتها، الثلاثاء، وكالات الصحة المحلية في البلاد، يبلغ عدد الوفيات في بريطانيا أكثر من 32 ألفاً، لكن تتضمن هذه البيانات عدد وفيات يشتبه فقط بأنها ناجمة عن كورونا.

تلي بريطانيا إيطاليا مع 29.684 وفاة (214.457 إصابة)، وإسبانيا مع 26.070 وفاة (221.447 إصابة) وفرنسا مع 25.809 وفيات (174.191 إصابة).

أما في الصين القارّية (من دون ماكاو وهونغ كونغ) فسجل رسميا ما مجموعه 82.885 إصابة، بينها 4.633 وفاة (لا وفيات جديدة)، فضلا عن 77.957 حالة شفاء.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: سلالة جديدة أشد عدوى من فيروس كورونا
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي القيادي أحمد حاتم بوفاة نجله
علوم وتقنية: آثار لم ندركها عن الجائحة تصيب الأطفال
عربي ودولي: الصحة العالمية: العودة إلى الإغلاق واردة
أخبار: صنعاء تستعد لانتاج ملابس طبية لمواجهة كورونا
علوم وتقنية: تحذيرات من إجراءات العزل إذا لم يتم الانتقال بعناية
أخبار: تحذيرات أممية من وفاة 48 ألف امرأة في اليمن
أخبار: التحذير من الافطار على الماء المثلج في رمضان
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 37 خرقاً خلال 24 ساعة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي عبدالحميد يسلم
علوم وتقنية: لهذا تغول كورونا.. وتحول أكثر من 200 مرة!
رياضة: برشلونة مهتم بضم نجم المنتخب الروسي
عربي ودولي: كورونا يصيب أكثر من 90 ألفاً من الطواقم الطبية
أخبار: 3 غارات لطيران العدوان على صرواح
أخبار: مركز الأرصاد يصدر تحذير جديد للمواطنين
أخبار: رصد وتوثيق 2787 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: لمواجهة كورونا.. إغلاق عشر حارات بأمانة العاصمة
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة أبو شوارب ومحمد عبدالحميد
علوم وتقنية: هل ينقل الأطفال فيروس كورونا؟
رياضة: اقتراح باستئناف مباريات "البريميرليغ"
علوم وتقنية: أثناء انتشار كورونا.. إليك نظاماً غذائياً لحماية أطفالك
فنون ومنوعات: "جريمة مرعبة" تهز العراق
علوم وتقنية: خبراء يحذرون من خطر يهدد ملايين البشر
أخبار: 48 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
علوم وتقنية: تأثير غريب وغامض لكورونا يحيّر الأطباء
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020