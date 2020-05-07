المؤتمرنت -

تصعيد عسكري للمرتزقة والعدوان يشن 810 غارات

واصلت قوى العدوان تصعيدها في مختلف الجبهات حيث شنت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 11 عملية هجومية وتسلل.



وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العمليات الهجومية والتسلل لقوى العدوان توزعت على جبهات الحدود والجوف ومأرب والبيضاء والضالع.



وأشار إلى أن طيران العدوان شن 110 غارات على محافظات صنعاء وصعدة والبيضاء ومأرب والجوف والضالع.



وذكر العميد سريع أن أجمالي غارات طيران العدوان وعملياته العدائية من 9 أبريل 2020م وحتى اليوم، بلغت أكثر من 76 عملية هجومية وتسلل وأكثر من 810 غارات جوية.