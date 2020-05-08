الجمعة, 08-مايو-2020 الساعة: 01:49 ص - آخر تحديث: 01:48 ص (48: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يوم‮ ‬الصمود‮ ‬وعام‮ ‬النصر
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
الدائمة‮ ‬الرئيسية‮.. ‬عام‮ ‬على‮ ‬الانتصار‮ ‬للقيم‮ ‬والمبادئ‮ ‬الميثاقية‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي‮
يحق‮ ‬للمؤتمريين‮ ‬الافتخار
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
عدن مأساة مدينة وجريمة عدوان واحتلال.. من المسؤول؟!
بقلم/ عبدالعزيز بن حبتور
البحث عن الذات
عبدالرحمن الشيبانى
كهرباء الحديدة.. النجاح يبدا من تنظيم الصفوف
عمار الاسودي
خمس‮ ‬سنوات‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬اليمني
الفريق‮/‬ جلال‮ ‬الرويشان
بعد‮ ‬خمس‮ ‬سنوات‮ ..‬لا‮ ‬حل‮ ‬إلا‮ ‬بإيقاف‮ ‬العدوان‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني
العطار .. في رحاب الخالدين
بقلم: عبيد بن ضبيع
أمام قيادتنا التنظيمية..!!
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - أفاد باحثون صينيون، في دراسة محددة، لم تتطرق إلى ما إذا كان الانتقال الجنسي للفيروس ممكنًا أم لا، أنه يمكن العثور على الفيروس الذي يسبب كوفيد-19 في السائل المنوي

خبر صادم.. العثور على فيروس كورونا في "السائل المنوي"

المؤتمرنت -
خبر صادم.. العثور على فيروس كورونا في "السائل المنوي"
أفاد باحثون صينيون، في دراسة محددة، لم تتطرق إلى ما إذا كان الانتقال الجنسي للفيروس ممكنًا أم لا، أنه يمكن العثور على الفيروس الذي يسبب كوفيد-19 في السائل المنوي.

واكتشف الأطباء الفيروس في السائل المنوي لنحو 6 رجال من أصل 38 تم إدخالهم إلى المستشفى مصابين بكوفيد-19 المؤكد مختبريًا. وكان 4 منهم لا يزالون في مرضى جدا، بينما كان اثنان في مرحلة التعافي.

وتم نشر التقرير من مستشفى شانغكيو البلدي في الصين، الخميس، في شبكة غاما المفتوحة.

لم يكن هناك متابعة طويلة الأمد، لذا من غير المعروف إلى متى يمكن أن يبقى الفيروس في السائل المنوي، أو إذا كان الرجال يمكنهم نقله إلى شركائهم أثناء ممارسة الجنس.

وتتناقض النتائج مع دراسة أجريت على 34 من الرجال الصينيين مصابين بكوفيد-19 نشرت الشهر الماضي في مجلة الخصوبة والعقم.

ولم يجد الباحثون الأميركيون والصينيون في هذه الدراسة أي دليل على وجود فيروس في سائل منوي تم اختباره بين ثمانية أيام، وما يقرب من ثلاثة أشهر بعد التشخيص.

قال الدكتور جون هوتالينغ من جامعة يوتا، المؤلف المشارك لهذا التقرير، إن الدراسة الجديدة شملت الكثير من الرجال المرضى، ومعظمهم مصابون بالمرض النشط.

تعتقد السلطات أن فيروس كورونا ينتشر بشكل أساسي من قطرات تنتج عند سعال المصابين، يتم استنشاقها من قبل الأشخاص القريبين.

وأشارت بعض الدراسات السابقة إلى العثور على الفيروس في الدم والبراز والدموع، أو غيرها من السوائل من مرضى كوفيد-19 المصابين بالتهاب في عيونهم.

وأثارت الأدلة التي تشير إلى أن الفيروسات المعدية الأخرى بما في ذلك فيروسي زيكا وإيبولا قد تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي أسئلة بشأن فيروس كورونا.

وقال هوتالينغ إنها مصدر قلق مهم للصحة العامة ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتقديم إجابة نهائية.

وقالت الجمعية الأمريكية للطب التناسلي إن الدراسة الجديدة يجب ألا تكون مدعاة للقلق.

وقال الدكتور بيتر شليغل، الرئيس السابق المباشر للمجموعة، في بيان، إنه من أجل الحفاظ على سلامتك، "قد يكون من الحكمة تجنب الاتصال الجنسي حتى يصبح الرجال من دون أعراض (كورونا) لمدة 14 يوما"، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ديبالا يأمل اللعب بجانب بوغبا مجدداً
فنون ومنوعات: دفن أمه المعاقة حية والشرطة تنقذها
عربي ودولي: إصابة وزير الصحة الأفغاني بكورونا
أخبار: الكشف عن مرض نادر يسببه فيروس"كورونا"
أخبار: وفيات كورونا تقترب من 264 ألفا في العالم
أخبار: الأرصاد يدعو المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة
أخبار: شهيد بقصف سعودي على رازح بصعدة
أخبار: وصول شحنة أدوية للصليب الأحمر إلى صنعاء
علوم وتقنية: سلالة جديدة أشد عدوى من فيروس كورونا
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي القيادي أحمد حاتم بوفاة نجله
علوم وتقنية: آثار لم ندركها عن الجائحة تصيب الأطفال
عربي ودولي: الصحة العالمية: العودة إلى الإغلاق واردة
أخبار: صنعاء تستعد لانتاج ملابس طبية لمواجهة كورونا
علوم وتقنية: تحذيرات من إجراءات العزل إذا لم يتم الانتقال بعناية
أخبار: تحذيرات أممية من وفاة 48 ألف امرأة في اليمن
أخبار: التحذير من الافطار على الماء المثلج في رمضان
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 37 خرقاً خلال 24 ساعة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي عبدالحميد يسلم
علوم وتقنية: لهذا تغول كورونا.. وتحول أكثر من 200 مرة!
رياضة: برشلونة مهتم بضم نجم المنتخب الروسي
عربي ودولي: كورونا يصيب أكثر من 90 ألفاً من الطواقم الطبية
أخبار: 3 غارات لطيران العدوان على صرواح
أخبار: مركز الأرصاد يصدر تحذير جديد للمواطنين
أخبار: رصد وتوثيق 2787 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: لمواجهة كورونا.. إغلاق عشر حارات بأمانة العاصمة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020