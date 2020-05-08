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المؤتمر نت - يعتبر الرمان واحدا من أفضل الأطعمة بالنسبة لجسم الإنسان فيما يتعلق بالفوائد التي يقدمها، ولا تتوقف هذه الفوائد المتعددة على حب الرمان، إنما تتعداه لتصل إلى قشر الرمان

فوائد مدهشة لقشر الرمان على المعدة والجلد والجسم

المؤتمرنت -
فوائد مدهشة لقشر الرمان على المعدة والجلد والجسم
يعتبر الرمان واحدا من أفضل الأطعمة بالنسبة لجسم الإنسان فيما يتعلق بالفوائد التي يقدمها، ولا تتوقف هذه الفوائد المتعددة على حب الرمان، إنما تتعداه لتصل إلى قشر الرمان.

وعدد موقع "ويب طب" المختص بالمجال الصحي عددا من الفوائد التي يقدمها تناول قشر الرمان.

توجد العديد من الفوائد لقشر الرمان سواء على الجسم أو على المعدة، منها:
1- يكافح حب الشباب والبثور والطفح الجلدي:

ويعود ذلك لأن قشور الرمان غنية بمضادات الأكسدة واستخدامها يساعد في حماية البشرة من البكتيريا وغيرها من مسببات الالتهابات ويحارب حب الشباب البثور.

2- يقوم بدور واقي شمس طبيعي

تتضمن قشور الرمان عوامل حامية من أشعة الشمس، فهي تحمي البشرة من أشعة UVA و UVB التي قد تسبب سرطان الجلد.

3- مقشر طبيعي للوجه

حيث يساهم في إزالة الرؤوس البيضاء والسوداء والجلد الميت إن تم إضافته إلى خلطات تقشير الوجه.

4- يحارب التجاعيد وأعراض الشيخوخة

ويساعد في ظهور الوجه بشكل أكثر تألقا لتبدو أصغر سناً، فهو يساعد على منع تحليل الكولاجين الذي يحافظ على صحة الشباب والبشرة.

5- مرطب طبيعي

يعد قشر الرمان مرطبا ممتازا للبشرة، فهو يعمل على تهدئة البشرة ويحميها من السموم والملوثات البيئية.

كما يحتوي قشر الرمان على حمض اللاكتيك الذي يساعد في الاحتفاظ بالرطوبة داخل الجسم ويبقيها صحية وناعمة.

6- يفيد المعدة

يعتبر الرمان مضادا قويا للبكتيريا، ويستخدم كعلاج طبيعي لاضطرابات المعدة مثل الإسهال والزحار والكوليرا، كما أن شرب شاي مصنوع من أوراق الرمان قد يساعد على التخلص من عسر الهضم.

كشفت دراسة أجريت عام 2005 أن مستخلصات الرمان تتمتع بخصائص تفيد المعدة بسبب تركيزها العالي من مضادات الأكسدة ويمكن استخدامها لعلاج تقلصات البطن وعدم الراحة.

7- مضاد لالتهاب الحلق

تساعد الغرغرة باستخدام مسحوق قشر الرمان المغلي في علاج التهاب الحلق والبلعوم بعد أن تنخفض الحرارة لتهدئ من الأوجاع.

8- مضاد للبكتيريا والفيروسات

وجدت دراسة نشرت في عام 2012، أن قشور الرمان تحتوي على مجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة المهمة والمفيدة للجسم، ولوحظ أن لها دور في محاربة الفيروسات والبكتيريا المختلفة.

9- التقليل من تساقط الشعر

من فوائد قشور الرمان الأخرى، أنها تعمل على التقليل من تساقط الشعر ومحاربة قشرة فروة الرأس.








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