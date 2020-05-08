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المؤتمر نت - يتابع المؤتمر الشعبي العام بقلق بالغ تطورات الاحداث في المحافظات الجنوبية

بيان هام صادر عن المؤتمر الشعبي العام (نص البيان)

المؤتمرنت -
بيان هام صادر عن المؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
يتابع المؤتمر الشعبي العام بقلق بالغ تطورات الاحداث في المحافظات الجنوبية والتي تتسارع يوما بعد يوم وتنزلق نحو مستوى مؤسف من الصراع العدمي بين الاطراف التابعة لقوى الاحتلال .

ان المؤتمر الشعبي العام يؤكد ان كل ما تشهده المحافظات الجنوبية اليوم من صراعات وانفلات امني وانهيار على مستوى مختلف الجوانب انما يعكس حقيقة المشاريع التي تتبناها وتدعمها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والامارات والتي تأتي في اطار مخططات استهداف وتمزيق الجمهورية اليمنية والسعي لاقامة كانتونات متصارعة ومتحاربة تخدم اهداف الاستعمار الجديد وللاسف الشديد فإن كل هذه المخططات تنفذ عبر قوى وادوات يمنية من المرتزقة الجدد الذي لا تهمهم سوى مصالحهم الشخصية وما يحصلون عليه من اموال لقاء تنفيذهم الاجندات والمؤامرات التي تستهدف اليمن وشعبه ووحدته وسيادته واستقلاله .

ان المؤتمر الشعبي العام كان وسيظل يرفض أي محاولات او اعمال او ممارسات من شانها الاضرار بالوحدة اليمنية او السعي لتمزيقها من قبل اي جهة كانت ويرى ان ما تنفذه القوى المدعومة من قبل تحالف العدوان والمستعمرين الجدد انما هو مساع مكشوفة ومفضوحة هدفها تمزيق وحدة الوطن التي كانت وستظل قضية يدافع عنها كل ابناء اليمن الشرفاء وفي مقدمتهم ابناء المحافظات الجنوبية الذين باتوا يدفعون اليوم ثمنا للحماقات التي يرتكبها اولئك المرتزقة .

ان المؤتمر الشعبي العام وهو يحيي ابناء المحافظات الجنوبية ويحثهم على مزيد من التماسك وافشال كل المخططات التي تستهدف الوحدة الوطنية فانه يحمل قوى الاحتلال ومرتزقتهم وادواتهم المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب من نتائج عن افعالهم واعمالهم واثارها على حياة الناس ،ويؤكد انه كان وسيظل متمسكا ومدافعا عن الوحدة اليمنية التي كانت وستظل ملكا لكافة ابناء الشعب اليمني .

صادر عن المؤتمر الشعبي العام
صنعاء
الجمعة الموافق 8 مايو 2020م








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