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المؤتمر نت - نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية مرتادي البحر والصيادين في السواحل الغربية وباب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج

الأرصاد ينبه من اضطراب البحر وارتفاع الموج

المؤتمرنت -
الأرصاد ينبه من اضطراب البحر وارتفاع الموج
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء غائمة مع هطول أمطار متفرقة على المرتفعات الغربية والسواحل الشمالية الغربية وارتفاع درجات الحرارة في الصحاري خلال الـ 24 ساعة القادمة .

وذكر المركز في نشرته اليوم، أن الأجواء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية وبخاصة الشمالية الغربية لذا يتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء متفرقة منها.

وأشار إلى أن الأمطار قد تمتد إلى أجزاء من السواحل الشمالية الغربية، فيما تتراجع فرصة هطول الأمطار على الصحارى والهضاب الداخلية والسواحل الجنوبية والشرقية.

كما توقع المركز درجات حرارة عظمى مرتفعة على الصحارى تصل إلى حدود الاربعينات، ورياح معتدلة إلى قوية على باب المندب والسواحل الغربية تعمل على اضطراب البحر وبالتالي ارتفاع الموج، وتعمل أيضاً على إثارة الأتربة والرمال في المناطق المكشوفة المحاذية لها.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم المجازفة في عبور الأودية أو التواجد فيها أو بالقرب منها وذلك أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم.

ودعا المواطنين في المناطق الصحراوية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة العظمى وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة وقت الظهيرة.

ونبه كذلك مرتادي البحر والصيادين في السواحل الغربية وباب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد المركز بهطول أمطار متفاوتة الشدة مساء الخميس، على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية حيث سجلت محطة الكدن في باجل 17.6 ملم وفي المحويت 1.4 ملم وفي الجبين ريمة 0.9 ملم فيما كان باقي الهطول خارج نطاق محطات الرصد الجوي.








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