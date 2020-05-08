المؤتمرنت -

كسر زحف للمرتزقة على صرواح بغطاء جوي مكثف

تصدى أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم لزحف واسع لمرتزقة العدو السعودي في صرواح بمحافظة مأرب مسنوداً بغطاء جوي مكثف.



وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الجيش واللجان تصدوا لزحف مكثف لقوى العدوان باتجاه مواقعهم في صرواح من عدة مسارات استمر من منتصف ليل أمس حتى عصر اليوم.



وأشار إلى أن الزحف رافقه غطاء جوي مكثف لطيران العدوان الذي شن أكثر من 18 غارة .. مؤكداً تكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وسقوط العشرات منهم ما بين قتيل وجريح بينهم قيادات.