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أخبار
المؤتمر نت - أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 269514 شخصا على الأقل منذ ظهوره لأول مرة في الصين في ديسمبر الماضي

وفيات كورونا تلامس 270 ألفاً في العالم

المؤتمرنت -
وفيات كورونا تلامس 270 ألفاً في العالم
أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 269514 شخصا على الأقل منذ ظهوره لأول مرة في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش الجمعة، استناداً إلى مصادر رسمية.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة بالفيروس أكثر من 3 ملايين و856 ألفاً و400 إصابة في 195 دولة ومنطقة. ومن بين هؤلاء، شُفي ما لا يقل عن مليون و256 ألفاً و900 مريض.

ومنذ الخميس الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش، تم تسجيل 5722 وفاة جديدة و90220 إصابة جديدة في جميع أنحاء العالم.

وشهدت الولايات المتحدة أكبر عدد من إجمالي الوفيات بلغ 75670 وفاة من أصل 1256972 إصابة. وشفي 195036 على الأقل.

وأعلنت بريطانيا ثاني أعلى حصيلة تضم 30615 وفاة من 206715 إصابة. ويوم الثلاثاء قدرت الحصيلة التي جمعتها وكالات الصحة الإقليمية البريطانية عدد الوفيات بأكثر من 32 ألفاً. ولكن هذه تشمل الحالات التي يُشتبه بإصابتها بمرض كوفيد-19، الناجم عن الفيروس، بالإضافة إلى الأشخاص الذين أثبت الاختبار إصابتهم به.

وسجلت إيطاليا التي شكلت في وقت سابق بؤرة الوباء في أوروبا، 29958 وفاة و215858 إصابة، وإسبانيا 26299 وفاة و222857 إصابة، وفرنسا 25987 وفاة و174791 إصابة.

وأعلنت الصين، باستثناء هونغ كونغ وماكاو، حتى الآن عن 4633 وفاة و82886 إصابة فيما تعافى 77993 مريضاً.

إسبانيا وروسيا وألمانيا
وفي التفاصيل، سجلت إسبانيا، الجمعة، 229 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وبلغت الإصابات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 1410 ليصل الإجمالي إلى 222.857.

وإلى ذلك، قال مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا، الجمعة، إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في روسيا ارتفع بواقع 10,699 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي على مستوى البلاد إلى 187,859 مصابا.

وهذا هو اليوم السادس على التوالي الذي ترتفع فيه حالات الإصابة بأكثر من 10 آلاف، لكنه أقل من الرقم القياسي الذي سُجل أمس الخميس وبلغ 11,231 حالة جديدة.

كما سجلت روسيا 98 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1723.

يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بواقع 1209 إلى 167,300 إصابة. كما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في ألمانيا بواقع 147 إلى 7266.

إصابات باكستان تتجاوز 25 ألفاً
وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان 25 ألفا اليوم الجمعة قبل ساعات من الموعد المقرر لرفع إجراءات العزل العام، في الوقت الذي تسجل فيه الدولة بعضا من أعلى معدلات الإصابة اليومية الجديدة بالعدوى في العالم.

وأعلن المسؤولون اليوم، تسجيل 1764 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 25837. وزادت الوفيات بواقع 30 إلى 594 حالة.








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