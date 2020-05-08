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المؤتمر نت - الصورة من الارشيف

أطباء بلا حدود تؤكد سقوط 4 قتلى بغارة في حجة

المؤتمرنت -
أطباء بلا حدود تؤكد سقوط 4 قتلى بغارة في حجة
أكدت منظمة أطباء بلا حدود الدولية الإنسانية، مقتل 4 مواطنين بغارة في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقال مكتب المنظمة في حسابه على تويتر إن غرفة الطوارئ في مستشفى ‎عبس بمحافظة حجة الذي تدعمه أطباء بلا حدود، استقبل الخميس طفلًا في السابعة من عمره أُصيب بشظية في عينه اليسرى نتيجة غارة.

وأضاف "تم نقل الطفل لاحقاً إلى مستشفى الجمهوري في حجة (مركز المحافظة يحمل اسمها) لاستكمال علاجه.

ولفت إلى أن الطفل هو الناجي الوحيد من بين أربعة ضحايا من بينهم والد الطفل.

وكانت بوارج العدوان قصفت منطقة الجر بمديرية عبس ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين بينهم طفل وإصابة طفل آخر.








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