المؤتمرنت -

هل يقي الحر والشمس من كورونا؟.. هنا الجواب

يفقد فيروس كورونا التاجي المستجد نشاطه المعدي بالكامل تقريبًا، عند درجة حرارة تزيد عن 30 درجة مئوية، حسبما نقل موقع "أوقفوا كورونا فيروس" الروسي عن هيئة حماية المستهلك في البلاد.



وأوضحت الهيئة أن أشعة الشمس الحادة المترافقة مع انخفاض درجة الرطوبة يمكنها أن تساهم في تدمير الفيروس التاجي.



وذكرت أنه يتم تعطيل نشاط الفيروس التاجي تماما عند درجة حرارة تبلغ 70 درجة مئوية.



كما أعلنت الهيئة أنه من المستحيل نقل عدوى كوفيد-19 من خلال نظام تهوية المباني السكنية أو مكيفات الهواء، وفقاً لوكالة "نوفوستي".



ودعت "حماية المستهلك" الروسية لعدم السماح بأي "اتصال مباشر باللمس" خلال الجنازة مع جسد شخص توفى بمرض كوفيد-19، حيث يمكن أن يستمر الفيروس التاجي في الأنسجة لعدة أيام.



وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت في وقت سابق أن التعرض لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة عالية، لا يساعد على الوقاية من مرضد "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.



وأوضحت المنظمة في تغريدة سابقه على حساب رسمي في موقع "توتير"، أن "تعريض نفسك لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية لا يساعد على الوقاية من مرض (كوفيد 19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد".



وأضافت المنظمة في رسم توعوي، أن "المرء قد يصاب بمرض كوفيد 19، مهما كان الطقس مشمساً أو حاراً".



وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 269514 شخصا على الأقل، فيما بلغ عدد الإصابات المسجلة بالفيروس أكثر من 3 ملايين و856 ألفاً و400 إصابة في 195 دولة ومنطقة. ومن بين هؤلاء، شُفي ما لا يقل عن مليون و256 ألفاً و900 مريض.