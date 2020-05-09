السبت, 09-مايو-2020 الساعة: 02:24 ص - آخر تحديث: 02:20 ص (20: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يوم‮ ‬الصمود‮ ‬وعام‮ ‬النصر
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
الدائمة‮ ‬الرئيسية‮.. ‬عام‮ ‬على‮ ‬الانتصار‮ ‬للقيم‮ ‬والمبادئ‮ ‬الميثاقية‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي‮
يحق‮ ‬للمؤتمريين‮ ‬الافتخار
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
عدن مأساة مدينة وجريمة عدوان واحتلال.. من المسؤول؟!
بقلم/ عبدالعزيز بن حبتور
البحث عن الذات
عبدالرحمن الشيبانى
كهرباء الحديدة.. النجاح يبدا من تنظيم الصفوف
عمار الاسودي
خمس‮ ‬سنوات‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬اليمني
الفريق‮/‬ جلال‮ ‬الرويشان
بعد‮ ‬خمس‮ ‬سنوات‮ ..‬لا‮ ‬حل‮ ‬إلا‮ ‬بإيقاف‮ ‬العدوان‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني
العطار .. في رحاب الخالدين
بقلم: عبيد بن ضبيع
أمام قيادتنا التنظيمية..!!
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - تجاوز عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا منذ ظهوره أول مرة في الصين في ديسمبر الماضي 4 ملايين إصابة

4 ملايين مصاب بفيروس كورونا في العالم

المؤتمرنت -
4 ملايين مصاب بفيروس كورونا في العالم
تجاوز عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا منذ ظهوره أول مرة في الصين في ديسمبر الماضي 4 ملايين إصابة، الجمعة، وفق موقع "وورلد أو ميترز"، المعني بتتبع إحصاءات الوباء الفتاك.

وعند الساعة العاشرة مساء بتوقيت غرينتش أشار الموقع إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 4 ملايين وأكثر من 5 آلاف حالة.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 271780 شخصا على الأقل منذ ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.

والإصابات المسجلة رصدت في 195 دولة ومنطقة، فيما شُفي ما لا يقل عن مليون و268 ألفاً.

ولا تعكس هذه الأرقام إلّا جزءاً من العدد الفعلي للإصابات، إذ إنّ بلداناً كثيرة لا تجري اختبارات الكشف سوى للحالات الأكثر خطورة.

ومنذ التعداد الذي أجري الخميس، سُجّلت 4862 وفاة ونحو 90 ألف إصابة جديدة في أنحاء العالم.

والبلدان التي شهدت أكبر عدد من الوفيات الجديدة هي الولايات المتحدة إذ سجلت 1257 وفاة، وبريطانيا 626، والبرازيل 610.

والولايات المتحدة لديها أكبر عدد من الوفيّات يصل إلى 76101، من أصل 1271775 إصابة، فيما أُعلن شفاء نحو 195036 شخصا.

وتحتل المركز الثاني بريطانيا مع 31241 وفاة من أصل 211364 إصابة، تليها إسبانيا مع 26299 وفاة (222857 إصابة)، وفرنسا مع 26230 وفاة (174791 إصابة الخميس، إذ إن السلطات لم تعط حصيلة كاملة ليوم الجمعة).

ومن بين البلدان الأكثر تضررا من الفيروس، تعتبر بلجيكا البلد الذي سجّل أعلى نسبة وفيات نسبة إلى عدد سكانها، مع 74 وفاة من بين كل مئة ألف شخص، تليها إسبانيا (56) وإيطاليا (50) والمملكة المتحدة (46) وفرنسا (40).

وأعلنت الصين، باستثناء هونغ كونغ وماكاو، حتى الآن عن 4633 وفاة و82886 إصابة، فيما تعافى 77993 مريضاً.

وسجلت أوروبا ما مجموعه 153690 وفاة من 1681558 إصابة، والولايات المتحدة وكندا 80754 وفاة و1338087 إصابة، وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 17520 وفاة و324309 إصابات، وآسيا 10163 وفاة و277011 إصابة، والشرق الأوسط 7423 وفاة و212644 إصابة، وأفريقيا 2105 وفيات (54944 إصابة)، وأوقيانيا 125 وفاة (8245 إصابة).

وأُعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا في روسيا
عربي ودولي: وفيات كورونا تلامس 270 ألفاً في العالم
رياضة: إنطلاق دوري كرة القدم في كوريا الجنوبية
فنون ومنوعات: قاض عراقي يعلق على مسلسل "البرنس"
علوم وتقنية: تحذيرات من تكرار ظاهرة حدثت قبل 21 ألف عام
عربي ودولي: ترمب: جائحة كورونا ستنتهي دون إيجاد لقاح
أخبار: أطباء بلا حدود تؤكد سقوط 4 قتلى بغارة في حجة
علوم وتقنية: خبير يحذر: استعدوا لموجة ثانية من كورونا
رياضة: ريال مدريد يعلن إصابة مهاجمه
علوم وتقنية: أعراض يحذر منها الأطباء لنقص المغنيسيوم في الجسم
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 41 انتهاكاً للهدنة بالحديدة
أخبار: كسر زحف للمرتزقة على صرواح بغطاء جوي مكثف
أخبار: الأرصاد ينبه من اضطراب البحر وارتفاع الموج
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 57 انتهاكاً للهدنة بالحديدة
أخبار: 11 غارة لطيارن العدوان على صرواح
أخبار: فوائد مدهشة لقشر الرمان على المعدة والجلد
أخبار: 5 غارات لطيران العدوان على الجوف
رياضة: ديبالا يأمل اللعب بجانب بوغبا مجدداً
علوم وتقنية: العثور على كورونا في "السائل المنوي"
فنون ومنوعات: دفن أمه المعاقة حية والشرطة تنقذها
أخبار: الكشف عن الموعد المحتمل لإنتاج لقاح ضد كورونا
أخبار: تصعيد عسكري للمرتزقة والعدوان يشن 810 غارات
عربي ودولي: إصابة وزير الصحة الأفغاني بكورونا
أخبار: متلازمة خطيرة لدى الأطفال مرتبطة بكورونا
أخبار: الكشف عن مرض نادر يسببه فيروس"كورونا"
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020