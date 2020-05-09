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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان اليوم، عن حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد قادمة من عدن

تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا في العاصمة صنعاء

المؤتمرنت -
تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا في العاصمة صنعاء
أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان اليوم، عن حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد قادمة من عدن.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها، أن المصاب وصل من حي الشيخ عثمان من عدن إلى مركز العزل بمستشفى الكويت بصنعاء وهو يعاني من الم في الحلق وسعال وضيق في التنفس.

وقالت " تم اخذ عينة بلعومية للمصاب وأظهرت النتائج وجود الفيروس لديه".. مؤكدة أن المصاب يتلقى الرعاية الصحية بمركز العزل بمستشفى الكويت وحالته مستقرة، بحسب وكالة سبأ.

وأشار البيان إلى انه يتم متابعة المخالطين للحالة.

وأهابت وزارة الصحة بجميع المواطنين الإلتزام بالإرشادات والإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى والحد من الاختلاط والتواجد في الأسواق العامة والمولات.

وكانت وزارة الصحة أعلنت الثلاثاء الماضي تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في العاصمة صنعاء لمهاجر صومالي.








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