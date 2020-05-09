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المؤتمر نت - واصل العدوان السعودي ومرتزقته جرائمهم بحق الشعب اليمني ما أدى إلى استشهاد وإصابة 3 مدنيين وتدمير الممتلكات العامة والخاصة خلال الـ24 ساعة الماضية

العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين

المؤتمرنت -
العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين
واصل العدوان السعودي ومرتزقته جرائمهم بحق الشعب اليمني ما أدى إلى استشهاد وإصابة 3 مدنيين وتدمير الممتلكات العامة والخاصة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر عسكري استشهاد طفل في التاسعة من العمر مع والدته وإصابة والده بجروح في جريمة إطلاق نار لمسلحين من مرتزقة العدوان نصبوا كميناً في منطقة الرحبة بعزلة الأحجور مديرية شرعب السلام بمحافظة تعز.

وأوضح المصدر أن قوى العدوان ارتكبت 41 خرقاً لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة بينها استحداث تحصينات قتالية جديدة في أطراف مدينة الدريهمي و 7 خروقات بقصف مدفعي لعدد 10 قذائف و 33 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

واستحدثت جرافة عسكرية لقوى العدوان تحصينات قتالية جديدة شرق مدينة الدريهمي المحاصرة.

وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن سبع غارات على منطقة مجازة وغارتين على الربوعة في عسير، وغارتين على مديرية باقم بمحافظة صعدة، في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي منازل ومزارع المواطنين في المديرية.

وأشار المصدر إلى نفوق عدد من المواشي بقصف مدفعية العدوان على منطقة بني صياح في مديرية رازح، واستهدف قصف صاروخي قرى سكنية في المديرية مخلفاً أضراراً في ممتلكات المواطنين.

كما استهدف قصف صاروخي سعودي قرى آهلة في الأطراف الغربية لمديرية حيدان.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثمان غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، و11 غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

ولفت المصدر إلى انكسار زحف لمرتزقة العدوان استمر عدة ساعات في صرواح وتكبيدهم خسائر فادحة في العتاد والعديد بينهم قيادات رغم الإسناد الجوي لطيران العدوان.








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