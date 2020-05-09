المؤتمرنت -

وفيات كورونا تتخطى 275 ألف شخص في العالم

أودى تفشي فيروس بحياة أكثر من 275 ألف شخص في العالم، نحو 85% منهم في أوروبا والولايات المتحدة، منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسمية السبت 14:50 بتوقيت غرينتش.



وفي تطور لاحق، قالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن عدد الوفيات بفيروس كورونا زاد 194 حالة اليوم السبت مقابل 243 في اليوم السابق، مضيفة أن عدد الإصابات بلغ 1083 مقابل 1327 يوم الجمعة.



وذكرت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات بالمرض منذ ظهوره في 21 فبراير/شباط بلغ 30395 شخصا، وهو ثالث أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.



ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 218268 وهي ثالث أكبر حصيلة دوليا بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.



وإلى ذلك، قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس إن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا ارتفع إلى 31587 شخصا بزيادة 346 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وجاء ذلك في إفادة صحفية للحكومة اليوم السبت.



وفي وقت سابق السبت، أحصيت وفاة 275 ألفا و18 وفاة في العالم (من أصل 3.955.631 إصابة)، بينها 154.313 في أوروبا (1.699.566 إصابة) وهي القارة الأكثر تأثراً. وتعدّ الولايات المتحدة الدولة التي سجّلت أكبر عدد وفيات (77.280)، وتأتي خلفها المملكة المتحدة (31.241)، فإيطاليا (30.201) وإسبانيا (26.478) وفرنسا (26.230).



والترتيب قائم على أساس الأعداد المطلقة ولا يأخذ في الحسبان أعداد المصابين بالنسبة لعدد السكان.



وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 1251 إلى 168,551 حالة. كما ارتفع عدد حالات الوفاة 147 إلى 7369 حالة.



إصابات روسيا تقارب الـ200 ألف

وفي روسيا، قالت السلطات، اليوم السبت، إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 10817 في اليوم السابق، ليصل الإجمالي على مستوى البلاد إلى 198,676 مصاباً.



وقال فريق العمل المكلف بمكافحة كورونا في روسيا إن 104 أشخاص توفوا خلال الليل بسبب المرض بما يرفع الإجمالي إلى 1827.



وتخطى عدد حالات الإصابة في روسيا نظيره في كل من فرنسا وألمانيا خلال الأيام الماضية، لتصبح روسيا بذلك صاحبة خامس أعلى عدد حالات إصابة بكورونا في العالم.



وفيات البرازيل تلامس عتبة الـ 10 آلاف

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 751 شخصاً إضافياً في البرازيل خلال أربع وعشرين ساعة، وهو رقم يومي قياسي، بحسب ما أعلنت الجمعة وزارة الصحّة في البلد الأكثر تأثّراً بالفيروس في أميركا اللاتينيّة.



غير أنّ هذه الأرقام الرسميّة التي تنشرها الوزارة يومياً، تُواجَه بتشكيك كبير من المجتمع العلمي الذي يعتبر أنّ الحصيلة الوطنيّة للضحايا أعلى بـ15 أو حتّى 20 مرّة.



حتّى مساء الجمعة، سَجّلت البلاد البالغ عدد سكّانها 210 ملايين نسمة، 145,328 إصابة مؤكّدة بكوفيد-19، فضلاً عن 9897 وفاة.



وفي غضون 24 ساعة، سُجّلت 10,222 إصابة جديدة في هذا البلد الذي قد يتحوّل في حزيران/يونيو مركزاً جديداً للوباء.