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المؤتمر نت - شرف يحمل العدوان مسؤولية حصول أي تسرب من السفينة صافر

شرف يحمل العدوان المسؤولية عن حصول أي تسرب من السفينة صافر

المؤتمرنت -
شرف يحمل العدوان المسؤولية عن حصول أي تسرب من السفينة صافر
استنكر زير الخارجية بحكومة الإنقاذ الوطني المهندس هشام شرف، ما ورد في بيان الخارجية الأمريكية، بخصوص السفينة صافر، وتحميل السلطات في صنعاء المسؤولية عن حصول أي تسرب نفطي منها.

وأوضح وزير الخارجية أن السلطات في صنعاء سبق وأن طلبت أكثر من مرة من الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها المتخصصة في اليمن بإرسال فريق تقييم وصيانة للخزان النفطي العائم صافر يقوم بعمله في وقت متزامن يشمل تقييم الوضع وإجراء الصيانة المطلوبة.

وأشار إلى ضرورة التعامل مع هذا الملف بشكل بيئي وفني بحت.. لافتا إلى أنه سبق وأن طرحت بدائل للتعامل مع النفط المخزون بالسفينة صافر ومنها بيع الكمية والاستفادة منها في مجالات إغاثية وإنسانية وبحيث تفرغ الكمية تدريجيا تجنبا لحدوث كارثة بيئية في البحر، لكن موقف تحالف دول العدوان ونواياه السيئة في استخدام هذا الملف أدى إلى تأخر الوصول إلى حل يضمن استكماله بالشكل الفني والمهني الآمن.

وأشار الوزير شرف إلى أن حكومة الإنقاذ الوطني سبق وأن حذرت مرارا وعبر وزارة الخارجية ومذكراتها لمجلس الأمن والعديد من الدول والجهات ذات العلاقة بشأن احتمالية حدوث تسرب من الخزان العائم نتيجة تهالك السفينة ومنع تحالف العدوان أجراء أي صيانة لها منذ سنوات .

ولفت إلى أن قوات تحالف العدوان هي من تفرض حصار مطبق على اليمن برا وبحرا وجوا وتمنع الوصول إلى السفينة صافر أو حتى القيام بصيانتها.

وحمل وزير الخارجية مجددا دول تحالف العدوان كامل المسؤولية عن حدوث أي تسرب نفطي من السفينة صافر أو محاولة استخدام هذا الملف في أي عمل عسكري عدواني طائش ..موضحا أن ذلك سيؤدي إلى أكبر تسرب نفطي في العالم وإلى تداعيات بيئية شديدة ستلحق الضرر باليمن ودول المنطقة بالدرجة الأولى.








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