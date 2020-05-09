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أخبار
المؤتمر نت - عقدت اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور.

مكافحة الأوبئة تعزز إجراءات مواجهة كورونا

المؤتمرنت -
مكافحة الأوبئة تعزز إجراءات مواجهة كورونا
عقدت اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور.

وفي مستهل الاجتماع وقفت اللجنة دقيقة لقراءة الفاتحة على روح قائد القوات الخاصة الشهيد اللواء محمد حمران الذي ارتقت روحه إلى بارئها وهو يخوض مواجهة التضحية والفداء ضد المعتدين البغاة وجحافلتهم من العملاء والمرتزقة، وأرواح كافة شهداء الوطن الأخيار الذين قضوا نحبهم وهم يدافعون عن الوطن وحياضه وكرامة الأمة اليمنية.

واستمع الاجتماع إلى تقرير رئيس اللجنة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، عن نشاط اللجنة خلال الأسبوع المنصرم وذلك في ضوء تسجيل وفاة شخص وإصابة آخر بفيروس كورونا وما تم بذله من جهود من قبل وزارة الصحة العامة والسكان والداخلية وأمانة العاصمة للتعامل مع الحالتين والتدابير الوقائية الإحترازية المتخذة للأشخاص المخالطين للحالتين الذين يخضعون حاليا للحجر الصحي.

ونوه بجهود وزارة الداخلية وأجهزتها المختصة لمكافحة تهريب الأشخاص من المنافذ ونجاحها في السيطرة على جميع مسارات التهريب وإغلاقها ثمانين طريقا فرعيا كانت تستخدم من قبل المهربين.

وثمن ما تقوم به أمانة العاصمة من أعمال وقائية مهمة من خلال استهداف المواقع التي تشهد ازدحاما مستمرا والقيام برشها بالمواد المطهرة وكذا مراقبة مختلف المنشآت والتأكد من توفيرها للمستلزمات الإحترازية الوقائية وإغلاق تلك التي ثبت تساهلها بهذه العملية.

وناقش الاجتماع المسؤوليات التكاملية لمواجهة جائحة كورونا في ظل تسجيل الحالتين المؤكد إصابتها بالفيروس والأدوار الواقعة على عاتق الجميع بما في ذلك القطاع الخاص لإسناد وزارة الصحة وكافة المستشفيات للتعامل العاجل مع أي حالات جديدة يثبت إصابتها بكورونا أو تلك المشتبه إصابتها بهذا الوباء بإخضاعها للحجر الصحي للفترة المحددة لتلافي انتشار الوباء.

واتخذت اللجنة على ضوء مناقشتها للتقرير عدد من القرارات المعززة لجهود القطاع الصحي ومختلف العمليات الإحترازية المرتبطة بمواجهة هذه الجائحة بأبعادها المؤسسية الرسمية على المستويين المركزي والمحلي.

وناشد الاجتماع المواطنين كافة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإدراك أن حياتهم قد تكون معرضة لمخاطر عالية في ظل تسجيل وجود كورونا في العاصمة صنعاء عبر الحالتين اللتين ثبت إصابتها بهذا الوباء.

وأكد أن البقاء في المنازل بات ضرورة بل واجب على جميع المواطنين لضمان سلامتهم وأسرهم وكذا المجتمع حتى يتم التأكد من عدم إصابة المخالطين للحالتين بهذا الفيروس .. مشددا على تكثيف التوعية الاعلامية والوعظية والإرشادية بسبل الوقاية من جائحة كورونا وفي المقدمة التقيد بالنظافة في مختلف جوانب الحياة والتعقيم المستمر بالمطهرات القاتلة للفيروس.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد اطلعت اللجنة على تقرير رئيس غرفة العمليات المشتركة برئاسة الوزراء طه الصنعاني، والذي اشتمل على مختلف الإجراءات المتخذة من قبل مختلف الوزارات والجهات المركزية والمحلية في إطار مواجهة كورونا، مع تحديد الإشكاليات التي تواجهها بعض الجهات والإجراءات المقترحة من قبلها للتغلب عليها سيما تلك المرتبطة بالأعمال الميدانية.

وكانت اللجنة العليا قد اطلعت على محضر اجتماعها السابق وأقرته.








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