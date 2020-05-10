الأحد, 10-مايو-2020 الساعة: 04:22 ص - آخر تحديث: 03:49 ص (49: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يوم‮ ‬الصمود‮ ‬وعام‮ ‬النصر
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
الدائمة‮ ‬الرئيسية‮.. ‬عام‮ ‬على‮ ‬الانتصار‮ ‬للقيم‮ ‬والمبادئ‮ ‬الميثاقية‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي‮
يحق‮ ‬للمؤتمريين‮ ‬الافتخار
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
عدن مأساة مدينة وجريمة عدوان واحتلال.. من المسؤول؟!
بقلم/ عبدالعزيز بن حبتور
البحث عن الذات
عبدالرحمن الشيبانى
كهرباء الحديدة.. النجاح يبدا من تنظيم الصفوف
عمار الاسودي
خمس‮ ‬سنوات‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬اليمني
الفريق‮/‬ جلال‮ ‬الرويشان
بعد‮ ‬خمس‮ ‬سنوات‮ ..‬لا‮ ‬حل‮ ‬إلا‮ ‬بإيقاف‮ ‬العدوان‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني
العطار .. في رحاب الخالدين
بقلم: عبيد بن ضبيع
أمام قيادتنا التنظيمية..!!
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - أصدر المركز الأميركي لمكافحة الأوبئة والوقاية منها توصيات بشأن أنواع الكمامات وطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"

تحذير من "كمامة القماش".. ممنوعة على 4 فئات

المؤتمرنت -
تحذير من "كمامة القماش".. ممنوعة على 4 فئات
أصدر المركز الأميركي لمكافحة الأوبئة والوقاية منها توصيات بشأن أنواع الكمامات وطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وشدد المركز الأميركي على أهمية استخدام الكمامات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وأن استخدامها يقلل انتشار المرض، مع ضرورة الالتزام بسياسة التباعد الاجتماعي.

وأوضح أن استخدام الكمامات المصنوعة من القماش تساعد على إبطاء انتشار الفيروس، وبخاصة في الأماكن العامة التي يصعب فيها الحفاظ على التدابير الاحترازية مثل محلات البقالة والصيدليات ووسائل النقل.

وحذر المركز الأميركي من استخدام 4 فئات لـ"كمامة القماش"، موصيا بعدم وضعها على الأطفال تحت سن الثانية أو أي شخص يعاني صعوبة في التنفس أو فاقد للوعي أو عاجز أو غير قادر على إزالة الكمامة دون مساعدة.

من جانبه، يشير مركز السيطرة على الأمراض في بريطانيا إلى أن أي غطاء، حتى لو كان قطعة قماش، يبقى أفضل من لا شيء.

وشدد على ضرورة تنظيف اليدين جيدا بالماء والصابون، ثم تغطية الفم والأنف بالكمامة والتأكد من عدم وجود فجوات بينها وبين الوجه.

ويجب أيضا تجنب لمس الكمامة أثناء استخدامها، وإذا كنت تفعل ذلك، اغسل يديك، ومن الضروري أيضا استبدالها عندما تكون رطبة.

ولإزالة الكمامة الخاص بك، قم بخلعها دون لمس الجزء الأمامي، وتخلص منها على الفور في سلة مغلقة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: جمعية ملاح الخيرية تغيث 593 عائلة في البيضاء
فنون ومنوعات: وفاة صيدلاني بعد تناوله "خلطة" ضد كورونا
رياضة: برشلونة يعلن إصابة أومتيتي خلال التدريب
علوم وتقنية: "خلطة ثلاثية" تثبت كفاءتها في علاج كورونا
علوم وتقنية: بنك الأمل للتمويل الاصغر يفوز بجائزة المبتكرين
علوم وتقنية: ما هي الطريقة الآمنة لارتداء وخلع الكمامات؟
علوم وتقنية: الطقس الدافئ لن يبطىء انتشار كورونا
أخبار: قوى العدوان ترتكب 59 انتهاكاً لهدنة الحديدة
عربي ودولي: وفيات كورونا تتخطى 275 ألف شخص في العالم
أخبار: العدوان ومرتزقته يواصلون جرائمهم بحق المدنيين
أخبار: طيران العدوان يشن 6 غارات على صعدة
أخبار: تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا في صنعاء
عربي ودولي: 4 ملايين مصاب بفيروس كورونا في العالم
عربي ودولي: أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا في روسيا
علوم وتقنية: هل يقي الحر والشمس من كورونا؟.. هنا الجواب
أخبار: طيران العدوان يقصف مأرب والجوف بـ41 غارة
عربي ودولي: وفيات كورونا تلامس 270 ألفاً في العالم
أخبار: بيان هام صادر عن المؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
رياضة: إنطلاق دوري كرة القدم في كوريا الجنوبية
فنون ومنوعات: قاض عراقي يعلق على مسلسل "البرنس"
أخبار: نقص فيتامين D لدى مرضى كورونا يؤدي لزيادة نسب الوفيات
علوم وتقنية: تحذيرات من تكرار ظاهرة حدثت قبل 21 ألف عام
عربي ودولي: ترمب: جائحة كورونا ستنتهي دون إيجاد لقاح
أخبار: أطباء بلا حدود تؤكد سقوط 4 قتلى بغارة في حجة
علوم وتقنية: خبير يحذر: استعدوا لموجة ثانية من كورونا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020