المؤتمرنت -

غارات على 3 محافظات وخرق هدنة الحديدة

استمرت خروقات قوى العدوان بمحافظة الحديدة، فيما أصيبت طفلة بقصف صاروخي على إحدى القرى الحدودية وشن الطيران سلسلة غارات على صعدة ومأرب والضالع خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 59 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة من بينها تحليق لطائرات حربية وتجسسية وقصف مدفعي.



واستهدفت قوى العدوان بالرشاشات مناطق متفرقة من شارع الـ 50 بمدينة الحديدة واستحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية شرق المدينة.



وفي محافظة صعدة ذكر المصدر أن طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية سحار وثلاث غارات على مديرية الظاهر.



وأكد المصدر إصابة طفلة بقصف صاروخي سعودي على إحدى القرى الحدودية بمديرية رازح الحدودية.



وأشار المصدر إلى أن الطيران شن ست غارات على مديرية صرواح و17 غارة على مديرية مجزر بمحافظة مأرب، كما شن غارة على مزرعة للدواجن بمحافظة الضالع، واستهدف بثماني غارات مناطق متفرقة بمديرية قعطبة.