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أخبار
المؤتمر نت - الصين ترفع درجة التأهب خوفا من موجة ثانية من كورونا

الصين ترفع درجة التأهب خوفا من موجة ثانية من كورونا

المؤتمرنت -
الصين ترفع درجة التأهب خوفا من موجة ثانية من كورونا
تواجه الصين موجة محتملة ثانية لتفشي فيروس كورونا المستجد، بعد أن أعلنت اليوم رصد 14 إصابة بالمرض بينها 11 في مدينة شولان التي صنفت منطقة عالية الخطورة مع عودة الوباء.

ورفع المسؤولون المحليون في مقاطعة جيلين تصنيف شولان من المتوسط إلى عالي الخطورة إثر تأكيد 11 إصابة جديدة في 9 مايو، جميعهم من أفراد أسرة امرأة مصابة ومخالطيها.

وقالت المتحدثة باسم لجنة الصحة الوطنية، مي فين، الأحد: "بالتوافق مع مقاييس الدولة لتصنيف الأوضاع الوبائية، ترفع مقاطعة جيلين مستوى الخطر الوبائي في مدينة شولان من المتوسط إلى المرتفع".

وأوضحت حكومة جيلين أن شولان عززت إجراءات مكافحة الفيروس بما فيها إغلاق المجمعات السكنية وحظر التنقل غير الضروري وإغلاق المدارس.

وذكرت لجنة الصحة الصينية الأحد، أنها سجلت 14 حالة جديدة في البر الرئيسي الصيني، ما يمثل أكبر معدل منذ 28 أبريل.

وسجلت بين الإصابات الجديدة أول حالة منذ 35 يوما في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي وسط البلاد، حيث ظهر المرض في أواخر العام الماضي.* وكالات








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