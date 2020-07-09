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أخبار
المؤتمر نت - الإفراج عن سفينة الغاز "أوجينيا" التي تحمل ثمانية آلاف و315 طناً من الغاز المنزلي

بيان هــام صادر عن الشركة اليمنية للغاز

المؤتمرنت -
بيان هــام صادر عن الشركة اليمنية للغاز
أدانت الشركة اليمنية للغاز، استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفينتي غاز تحملان أكثر من 20 ألف و850 طن من مادة الغاز المنزلي رغم حصولها على تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة وخضوعها للتفتيش في جيبوتي.

ودعت الشركة في بيان لها الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بدورها في الضغط على تحالف العدوان للسماح بدخول السفينتين بما يمكن الشركة من تلبية احتياجات المواطنين من هذه المادة.

وأوضحت الشركة اليمنية للغاز، أنه تم الإفراج عن سفينة الغاز "أوجينيا" التي تحمل ثمانية آلاف و315 طناً من الغاز المنزلي والتي تم احتجازها أكثر من 60 يوما.. مبينة أنه سيتم تفريغ حمولة السفينة لتوفير احتياجات السوق من الغاز المنزلي.

وبحسب البيان فإن عملية الإفراج تأتي في إطار جهود وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس وقيادة الشركة بالتعاون مع ممثلة الأمم المتحدة.

وأكدت الشركة الحرص على توفير الغاز المنزلي للمواطنين وبالأسعار المناسبة بما يسهم في التخفيف من معاناتهم نتيجة العدوان والحصار.








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