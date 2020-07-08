المؤتمرنت -

العدوان يكثف غاراته على المحافظات وخروقات بالحديدة

استمرت قوى العدوان في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة واستهدف الطيران 4 محافظات بـ36 غارة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 26 خرقاً بينها تحليق طائرة حربية في أجواء حيس وأربع طائرات تجسسية في أجواء شارع الـ50 والجاح و 7 خروقات بقصف مدفعي لعدد 49 قذيفة و 14 خرقًا بالأعيرة النارية.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة المزرق بمديرية حرض محافظة حجة، وثماني غارات على مديريات القرشية وناطع والسوادية بمحافظة البيضاء.



وأشار إلى أن الطيران المُعادي شن 16 غارة على نجد العتق بمديرية صرواح وصلب بمديرية مجزر في محافظة مأرب، و 11 غارة على منطقتي الأقشع والخسف بمديرية الحزم محافظة الجوف.