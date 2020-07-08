المؤتمرنت -

مركز الأرصاد يحذر من تغيرات جوية طارئة

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وهطول الأمطار على سلسلة المرتفعات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية والمناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى تشكل السحب الركامية التي يرافقها هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح نشطة على أجزاء واسعة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية.



وأوضح المركز أن الأمطار ستمتد شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية وغرباً إلى أجزاء من السواحل الغربية وسهل تهامة خلال فترتي الظهيرة والمساء ،لآفتا إلى تشكل سحب ركامية ممطرة على أجزاء من السواحل الجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها خلال ساعات الليل والصباح الباكر.



وأفاد المركز استمرار الرياح الموسمية الشديدة في المياه الاقليمية الشرقية وحول أرخبيل سقطرى وكذا خليج عدن والسواحل الشرقية.



ونبه المركز المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى ضرورة الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار والاحتماء من العواصف الرعدية.



ودعا سائقي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر من الانخفاض في مدى الرؤية الافقية جراء تشكل الضباب والسحب المنخفضة ومن الانزلاقات الصخرية والطينية على الطرقات في المرتفعات.



كما نبه الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج.