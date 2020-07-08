المؤتمرنت -

مساعدات طبية جديدة تصل صنعاء لمواجهة كورونا

وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم طائرة شحن، تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، تحمل على متنها 18 طناً من المستلزمات الوقائية ضد فيروس كورونا.



وحصلت طائرة الشحن من طراز بوينغ 727 على كافة الخدمات الملاحية الجوية والتسهيلات المعمول بها في المطارات الدولية ووفقاً لمتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو.



ونفذ فريق طبي متخصص من مطار صنعاء الدولي أعمال رش وتعقيم للشحنة في إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة في المنافذ الجوية.



وأشاد طاقم الطائرة بالخدمات الملاحية والجاهزية الفنية والتشغيلية التامة التي يتمتع بها مطار صنعاء الدولي في استقبال الطائرات ومنها طائرات الشحن، مشيراً إلى أن المطار قادر على استقبال كافة أنواع الطائرات المدنية لما يتمتع به من تجهيزات تشغيلية وفنية وفقاً للمواصفات الدولية المعمول بها في المطارات الدولية.