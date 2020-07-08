الجمعة, 10-يوليو-2020 الساعة: 12:08 ص - آخر تحديث: 12:04 ص (04: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
لا خيار إلا أن نكون معاً
بقلم /صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
إسقاط تمثال جورج واشنطن وضرورات التغيير الإنساني في العالم بِرُمَّته
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
الشورى والأحزاب.. ثنائي‮ ‬لمواجهة‮ ‬الاختلالات‮ ‬وتقوية‮ ‬مؤسسات‮ ‬الدولة
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
تساؤلات فى واقع متشظى
عبدالرحمن الشيبانى
الدائمة‮ ‬الرئيسية‮.. ‬عام‮ ‬على‮ ‬الانتصار‮ ‬للقيم‮ ‬والمبادئ‮ ‬الميثاقية‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي‮
كهرباء الحديدة.. النجاح يبدا من تنظيم الصفوف
عمار الاسودي
خمس‮ ‬سنوات‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬اليمني
الفريق‮/‬ جلال‮ ‬الرويشان
بعد‮ ‬خمس‮ ‬سنوات‮ ..‬لا‮ ‬حل‮ ‬إلا‮ ‬بإيقاف‮ ‬العدوان‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني
العطار .. في رحاب الخالدين
بقلم: عبيد بن ضبيع
أمام قيادتنا التنظيمية..!!
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - قالت منظمة الصحة العالمية إنها ما زالت تحاول تعزيز معرفتها بشأن انتقال فيروس كورونا، الذي لم يشهد مثيله العالم منذ أكثر من قرن، محذرة من أن الجميع معرضون للإصابة،

الصحة العالمية: كورونا أخذ سكان العالم رهائن

المؤتمرنت -
الصحة العالمية: كورونا أخذ سكان العالم رهائن
قالت منظمة الصحة العالمية إنها ما زالت تحاول تعزيز معرفتها بشأن انتقال فيروس كورونا، الذي لم يشهد مثيله العالم منذ أكثر من قرن، محذرة من أن الجميع معرضون للإصابة، ومعتبرة أن الفيروس أخذ "سكان العالم رهائن".

رئيسة وحدة الأمراض الناشئة والحيوانية المنشأ في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف، قالت خلال مؤتمر صحفي: "نحاول تعزيز معرفتنا التي تظهر بشأن انتقال (الفيروس)"، مشيرةً إلى أن منظمة الصحة ستنشر بطاقة معلومات في هذا الشأن "في الأيام المقبلة".

يأتي ذلك فيما حذر مدير عام المنظمة تيدروس أدانوم غيبريسوس في المؤتمر الصحفي من أن انتشار "الوباء يتسارع ولم يبلغ ذروته بعد".

وتابع: "نحن جميعاً معرضون" للإصابة بكوفيد-19، معتبراً أن الفيروس أخذ "سكان العالم رهائن".

وأضاف: "إذا كان عدد الإصابات على ما يبدو مستقراً على الصعيد العالمي، فالواقع ان بعض الدول أحرزت تقدماً كبيراً في خفض عدد الوفيات لديها، في حين لا يزال عدد الوفيات في دول أخرى يرتفع"، مذكراً بأن 11.4 مليون إصابة سُجّلت في العالم إضافة إلى أكثر من 535 ألف وفاة.

غيبريسوس أكد أن العالم لم يشهد مثل تلك الجائحة منذ أكثر من قرن.

وقال: "لم نرَ شيئاً من هذا القبيل منذ 1918"، في إشارة إلى وباء الإنفلونزا الإسبانية الذي أودى بعشرات ملايين الأشخاص حول العالم. وأكد أن "الوحدة الوطنية والتضامن العالمي ضروريان ومن دونهما لن نتمكن من محاربة الفيروس".

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقل عن 539 ألفاً و620 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة مساء الثلاثاء.

وسُجّلت رسميّاً إصابة أكثر من 11 مليونا و693 ألفا و770 شخصا في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم ستة ملايين و145 ألفا و500 شخص على الأقل.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: أمريكا تسجل 64 ألف إصابة و991 وفاة بكورونا
اقتصاد: الذهب يتجاوز المستوى المهم البالغ 1800 دولار
فنون ومنوعات: كلمات مؤثرة من حفيدة رجاء الجداوي
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة الأكاديمي عبدالله المسيبلي
أخبار: سريع: استهداف الزوارق المدنية خرق لاتفاق السويد
أخبار: دعوات للضغط على النظام السعودي لاطلاق سراح ناشطات
أخبار: أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة جميل حسين البارده
علوم وتقنية: الكلوروكين وكوفيد-19.. دراسة تكشف مفاجأة
أخبار: تحذير أممي من تلاعب قاتل.. كمامات ومعقمات مقلدة
رياضة: برشلونة يتغلب على إسبانيول بالدوري الإسباني
أخبار: علاج 15 ألف طفل يمني من سوء التغذية الحاد
أخبار: عدوان سعودي متواصل وخروقات مستمرة بالحديدة
أخبار: الدكتور لبوزة يعزي الشيخ ابو علي في وفاة نجل شقيقه
أخبار: جابر الوهباني يعزي ابو علي بوفاة نجل شقيقه
أخبار: صلاح يعزي عميد البرلمانيين ابو علي
قضايا وآراء: إسقاط تمثال جورج واشنطن وضرورات التغيير الإنساني في العالم بِرُمَّته
أخبار: العدوان يستهدف مأرب والجوف بسلسلة غارات
أخبار: 12 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم
أخبار: رصد 78 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: نصف إصابات كورونا نقلها مصابون صامتون
عربي ودولي: إصابات كورونا في أفريقيا تتجاوز نصف مليون
محافظات: يمنية تلد ثلاثة توائم في صنعاء
فنون ومنوعات: وفاة امرأة بعد أن لحستها قطة!
علوم وتقنية: كيف عالج العلماء انتقال كورونا عبر الهواء؟
عربي ودولي: وفيات كورونا تفوق 544 ألفا في 196 بلداً
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020