المؤتمرنت -

الصحة العالمية: كورونا أخذ سكان العالم رهائن

قالت منظمة الصحة العالمية إنها ما زالت تحاول تعزيز معرفتها بشأن انتقال فيروس كورونا، الذي لم يشهد مثيله العالم منذ أكثر من قرن، محذرة من أن الجميع معرضون للإصابة، ومعتبرة أن الفيروس أخذ "سكان العالم رهائن".



رئيسة وحدة الأمراض الناشئة والحيوانية المنشأ في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف، قالت خلال مؤتمر صحفي: "نحاول تعزيز معرفتنا التي تظهر بشأن انتقال (الفيروس)"، مشيرةً إلى أن منظمة الصحة ستنشر بطاقة معلومات في هذا الشأن "في الأيام المقبلة".



يأتي ذلك فيما حذر مدير عام المنظمة تيدروس أدانوم غيبريسوس في المؤتمر الصحفي من أن انتشار "الوباء يتسارع ولم يبلغ ذروته بعد".



وتابع: "نحن جميعاً معرضون" للإصابة بكوفيد-19، معتبراً أن الفيروس أخذ "سكان العالم رهائن".



وأضاف: "إذا كان عدد الإصابات على ما يبدو مستقراً على الصعيد العالمي، فالواقع ان بعض الدول أحرزت تقدماً كبيراً في خفض عدد الوفيات لديها، في حين لا يزال عدد الوفيات في دول أخرى يرتفع"، مذكراً بأن 11.4 مليون إصابة سُجّلت في العالم إضافة إلى أكثر من 535 ألف وفاة.



غيبريسوس أكد أن العالم لم يشهد مثل تلك الجائحة منذ أكثر من قرن.



وقال: "لم نرَ شيئاً من هذا القبيل منذ 1918"، في إشارة إلى وباء الإنفلونزا الإسبانية الذي أودى بعشرات ملايين الأشخاص حول العالم. وأكد أن "الوحدة الوطنية والتضامن العالمي ضروريان ومن دونهما لن نتمكن من محاربة الفيروس".



وأودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقل عن 539 ألفاً و620 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة مساء الثلاثاء.



وسُجّلت رسميّاً إصابة أكثر من 11 مليونا و693 ألفا و770 شخصا في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم ستة ملايين و145 ألفا و500 شخص على الأقل.

