المؤتمرنت -

صلاح يعزي عميد البرلمانيين ابو علي

بعث الاخ عزام صلاح عضو اللجنه العامه رئيس الهيئه البرلمانيه للمؤتمر برقية عزا ومواساه الى عميد البرلمانيين اليمنيين الشيخ زيد ابوعلي وجميع ال ابو علي لوفاة نجل شقيقه



هذا نصها



*(( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ))*



الاخ القدير عميد البرلمان الشيخ زيد محمد ابوعلى عضو مجلس النواب ، عضواللجنة العامه الاكرم.

بكل مشاعر الحزن ننقل لكم تعازينا ومن خلالكم لاخوانكم الشيخ محمد محمد ابو على والشيخ عبدالله محمد ابوعلى وكافة آل ابوعلى الكرام

بوفاة الولد محمد عبد الله محمد ابوعلي ولداخوكم عبدالله متأثرا بجراحة واصاباته التى تعرض لها نتيجة الحادث الاليم وسقوطه على الصخور بمنطقة الطويله ،

نسأل الله للفقيد الرحمة والمغفره ولكم الصبر والسلوان انا لله وانا الية راجعون ، ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم... وعظم الله لكم الاجر ..

اخوكم / عزام عبدالله صلاح

عضو مجلس النواب

رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر

الخميس ٩ يوليو ٢٠٢٠م ..