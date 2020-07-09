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جابر الوهباني يعزي ابو علي بوفاة نجل شقيقه

بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام عضو المجلس السياسي الاعلى الاستاذ جابر عبدالله غالب الوهباني برقية عزاء ومؤاساة الى الشيخ زيد ابو علي عضو اللجنة العامة عضو مجلس النواب والى الشيخ محمد محمد ابو علي رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المحويت والى شقيقهم الشيخ عبدالله ابو علي بوفاة نجله محمد عبدالله محمد ابو علي .



وعبر الامين العام المساعد عن خالص التعازي برحيل الفقيد في ريعان شبابه سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .