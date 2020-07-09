المؤتمرنت -

الدكتور لبوزة يعزي الشيخ ابو علي في وفاة نجل شقيقه

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة الى الشيخ زيد بن علي محمد ابو علي وجميع ال ابو علي بوفاة نجل شقيقه



هذا نصها:



الاخ القدير الشيخ زيد بن علي محمد ابوعلى عضو مجلس النواب ، عضواللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام

المحترم



تلقينا بآسى بالغ وحزن عميق نبأ وفاة الولد محمد نجل شقيقكم عبدالله محمد ابو علي ..ونحن في هذا المصاب الأليم إذ نشاطركم حزنكم ونعزي من خلالكم اخوانكم الشيخ محمد محمد ابو على والشيخ عبدالله محمد ابوعلى وكافة آل ابوعلى الكرام ..



نسأل الله العلي القدير للفقيد الرحمة والمغفره ولكم الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون ..



اخوكم / الدكتور قاسم لبوزة

نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام