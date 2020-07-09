المؤتمرنت -

عدوان سعودي متواصل وخروقات مستمرة بالحديدة

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 26 غارة على محافظتي مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 78 خرقاً بينها تحليق طائرة تجسسية في أجواء حيس وشارع الـ 50 والجاح، واستحداث تحصينات في كيلو 16 و 19 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 83 قذيفة و 52 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



واستهدفت قوى العدوان بشكل متكرر بمختلف العيارات الرشاشة حارة الضبياني وعدة أماكن في شارع الـ50 بمدينة الحديدة، كما استحدثت جرافة عسكرية للغزاة تحصينات قتالية في المنظر جنوب المدينة.



وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بتسع قذائف مدفعية قرية الأكبر غرب حيس.



وذكر أن طيران العدوان شن أربع غارات على مديريتي العبدية وماهلية و 18 غارة على مديرية مجزر بمحافظة مأرب، وأربع غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.