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أخبار
المؤتمر نت - حذّرت الأمم المتحدة من أن جائحة كورونا أدت إلى تزايد الاتجار وتهريب الكمامات ومستحضرات التعقيم وسواها من المنتجات الطبية السيئة النوعية أو المقلّدة التي قد تشكّل خطراً على مستخدميها

تحذير أممي من تلاعب قاتل.. كمامات ومعقمات مقلدة

المؤتمرنت -
تحذير أممي من تلاعب قاتل.. كمامات ومعقمات مقلدة
حذّرت الأمم المتحدة من أن جائحة كورونا أدت إلى تزايد الاتجار وتهريب الكمامات ومستحضرات التعقيم وسواها من المنتجات الطبية السيئة النوعية أو المقلّدة التي قد تشكّل خطراً على مستخدميها.

ونبّه تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن مجموعات الجريمة المنظّمة استغلّت المخاوف ومشاعر القلق المرتبطة بالفيروس فتخصصت في الاتجار وتهريب هذه المواد مستفيدة من ازدياد الطلب عليها والشحّ في الكميات المتوافرة، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتوقع التقرير أن يكون التركيز مستقبلاً على اللقاح المضاد للفيروس عندما يتم التوصل إليه.

وقالت المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي في بيان إن «الصحة والحياة مهددتان من مجرمين يستغلون أزمة كورونا للاستفادة من قلق الجمهور والطلب المتزايد على مستلزمات الحماية الشخصية والأدوية».








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