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أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة جميل حسين البارده

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الأستاذ جميل حسين عبدالله البارده عضو المجلس المحلي بمديرية عمران، بعد حياة زاخرة بالعطاء والتفاني في خدمة الوطن.



واعرب أمين عام المؤتمر في البرقية عن تعازيه الحارة لوالد الفقيد الحاج حسين عبدالله البارده وبقية افراد اسرته وكافة آل البارده بمحافظة عمران، بهذا المصاب الأليم.. منوهاً بالعطاء الخيري للفقيد تجاه محيطه الاجتماعي وعلى المستوى الوطني وسعيه لإصلاح ذات البين والمساهمة في استقرار مجتمعه المحلي.



سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.