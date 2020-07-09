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أخبار

دعوات للضغط على النظام السعودي لاطلاق سراح ناشطات

المؤتمرنت -
دعوات للضغط على النظام السعودي لاطلاق سراح ناشطات
حثت مقرره الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والاعدام التعسفي أنييس كالامار الدول الأعضاء على الضغط على النظام السعودي لإطلاق سراح ناشطات في الدفاع عن حقوق المرأة قبل قمة مجموعة العشرين المقرره فلي نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقالت كالامار في كلمة أمام المجلس في جنيف إنه ينبغي للنظام السعودي الإفراج عن ”سجناء الرأي والنساء والمدافعين عن حقوق الإنسان القابعين في السجن حالياً لمطالبتهم بالحق في القيادة“.

وأكدت وكالة انباء رويترز ان السلطات السعودية اعتقلت 12 ناشطة بارزة على الأقل من المدافعين عن حقوق المرأة في عام 2018م، بينما جرى القبض على الناشطات في إطار حملة أوسع على المعارضة شملت رجال دين ومفكرين.

واشارت الوكالة الى ان بعض النشطاء قيد المحاكمة حالياً، لكن لم يتم الإعلان عن تهم تذكر.

وتتعلق التهم ضد البعض منهم على الأقل باتصالات بصحفيين أجانب ودبلوماسيين ومنظمات حقوقية.*وكالات








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