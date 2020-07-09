المؤتمرنت -

سريع: استهداف الزوارق المدنية بالصليف خرق لاتفاق السويد

اعتبر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع ما أقدم عليه العدوان اليوم من استهداف لزوارق مدنية في منطقة الصليف بمحافظة الحديدة عدواناً كبيراً وخرقاً فاضحاً لاتفاق السويد.



وأوضح العميد سريع أن هذا الاعتداء يأتي للتغطية على جرائم العدوان من خلال الحصار البحري وتعطيل مينائي الحديدة والصليف رغم الخطوات التي تم تقديمها من قبل السلطات المحلية والقوات العسكرية بمدينة الحديدة.



وقال "ومع تلك الخطوات يستمر العدوان في حصاره وجرائمه اليومية بدوافع وافتراءات متواصلة ".



وأكد متحدث القوات المسلحة أن القوات البحرية والدفاع الساحلي لن تظل مكتوفة الأيدي أمام هكذا إجرام وتصعيد وخروقات، مضيفا :"على الأمم المتحدة التي تحولت إلى مدافع عن العدوان والحصار، تحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث من عدوان وخروقات مستمرة".

